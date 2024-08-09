吳千語婚禮父母正面照疑被賓客曝光急刪　為隱瞞草根出身嚴禁出鏡

現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）在日前（3日）於意大利補辦盛大婚禮，昔日「豪門狙擊手」終於封盤，成功擠身上流社會。吳千語與施伯雄婚禮儀式選址在郊外莊園舉行，整個婚禮行簡約高雅路線，而有份出席婚禮的朋友都陸續公開當日的照片，不過都未見吳千語父母的身影，更有不少網民串爆指女兒出嫁仍不能露面。

吳千語﹑施伯雄在意大利舉行婚禮。（IG/@karena_ngs）

姊妹團！（IG/@karena_ngs）

吳千語初出道一直隱瞞其身分，除了指父親有澳洲血統，也指父親在澳洲開餐館，報稱自己在小學曾到澳洲留學，中學再回港就讀中學。當時，她的電影公司老闆黃百鳴曾在訪問中大讚吳千語，他說︰「千語媽媽是國語老師，國語好，有利於內地發展，父親在澳洲做生意，英文也好。她很單純，肯定無添加。」 之後，她被踢爆只是在杭州出生，來港之後在沙田沙角邨長大，家境一般，其父在沙田大圍斬叉燒的燒味師傅。她入行以來一直嚴禁父母曝光。

吳千語多年來一直避談出身！（VCG）

但絕對是純天然！（VCG）

而施伯雄曾在節目中爆爸爸施榮怡對吳千語感不滿，但無論家人如何對待吳千語，她逢年過節都識做送禮予施家，最終成功打動老爺，他稱：「中秋節的時候，她肯定會跟我的家人，有爺爺、爸爸、二叔、三叔、四叔、我姐姐，每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕也會每一個家庭送一份，因為她覺得當時是我的女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重，其實最終我爸爸也被千語這種行為打動了，到了很後期我才知道我爸爸也有偷偷地在菜市場裏買新鮮的魚，最好的不同的斑，送過去千語媽媽爸爸的家。」

婚禮上，，施伯雄的家人都有高調現身，但吳千語都未跟足傳統安排爸爸將自己帶進婚禮，由父親把女兒帶到新郎手中，而是自己出場。有網民發現有賓客疑曝光吳千語父母的正面照，未幾該賓客已刪除該片段。

自己出場！（IG/@karena_ngs）

未有跟足傳統！（IG/@karena_ngs）

右一右二疑為吳千語父母，該畫面已被刪除！（截圖）

中為施伯雄爸爸施榮怡。(小紅書照片)