袁彩雲相約食神梁文韜飯敘　韜韜身形再暴脹巨腩重現曾激減131磅

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女。近日袁彩雲難得返港，老公同囡囡都有同行，日前更相約昔日拍檔食神「韜韜」梁文韜敘舊。袁彩雲曬出多張聚會照，並寫道：「今晚真係『日日有食神』😊😉」

一家三口幸福美滿。（IG@colourcloud）

袁彩雲返港前去了台灣。（IG@colourcloud）

為囡囡慶祝生日。（IG@colourcloud）

近日袁彩雲難得返港。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

相約昔日拍檔食神「韜韜」梁文韜敘舊。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

袁彩雲老公同囡囡亦有出席聚會。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

袁彩雲同食神韜韜因合作拍攝TVB飲食節目《日日有食神》而結緣，節目由袁彩雲及汪琳擔任主持，並請來名廚兼食家梁文韜一起走遍大江南北，品嚐地道美食，吸引不少觀眾捧場！相中所見，袁彩雲一家同韜韜開心合照，同場還有前無綫製作部節目發展分部總監彭濟材及一班幕後好友等。

袁彩雲曬出多張聚會照。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

開心聚會。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

TVB飲食節目《日日有食神》由袁彩雲及汪琳擔任主持。（YouTube影片截圖）

品嚐地道美食。（YouTube影片截圖）

韜韜近年淡出電視螢幕，轉型成為飲食界KOL。（IG@韜滔有食神）

梁文韜（韜韜）曾在新界元朗大榮華酒樓工作，之後經葉漢良向文化界介紹，始以傳統圍村菜聞名。（Facebook@Hugo Leung）

2022年，韜韜與汪曼玲等聚會，當時身型變瘦不少。（微博@汪曼玲）

現年73歲的韜韜憑龐大身型而深入民心，據知他高峰期重達325磅，腰圍62吋，早年他曾嘗試減肥，但最後半途而廢，直至2017年其同樣有肥胖問題的59歲弟弟在家中猝逝，令他開始審視自己的身體狀況，周身病痛的他在2019年2月開始減肥，透過控制飲食及堅持做運動，成功在兩年幾內勁減131磅，腰圍亦由62吋減至41吋！不過今次出席聚會，韜韜似乎已經「復胖」，巨型肚腩及標誌性米芝蓮身形依然，但見他面色紅潤，精神不俗！

韜韜憑龐大身型而深入民心，據知他高峰期重達325磅，腰圍62吋。（影片截圖）

韜韜曾拍片分享減肥心得。（影片截圖）

韜韜幾年前開始減肥，更瘦了131磅，令人以為他健康響警號，但他就表示自己非常健康。（影片截圖）

韜韜精神不俗。（影片截圖）