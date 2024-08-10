前花旦棄視后闖荷里活成國際級演員　回港約TVB手足聚舊勁重情

由郭晉安、陳敏之、陳法拉、阮小儀、阮兆祥及呂慧儀等合演，於2011年播出的無綫古裝劇集《東西宮略》，成功將眾人連繫起來至今。雖然劇集已經播畢多年，但幾位感情仍然維繫到，更不時約出來見面。日前，小儀就Po出幾人聚會的照片，並寫道：「拍劇有個好處，係可以識到好朋友。東西宮略呢個劇係2011年拍嘅，我哋難得地friend到而家，即係話，我哋係10X幾年嘅friend😜！今晚，因為法拉咁啱喺香港，佢一呼我哋就百應，可惜係大皇郭晉安要工作，齊唔到人！不過，睇嚇短期內會唔會再約多次啦。下次要齊人呀~~~」

2012《東西宮略》：鐘無艷

十幾年感情都咁好！（IG/@kittyyuen）

照片中，陳法拉一臉淡妝，不論身材或肌膚狀態都十分完美，完全看不出她於今年3月才剛誕下兒子，宣布已成為兩孩的母親！選美出身的陳法拉憑著Marvel系列電影進軍荷里活後，近年再以電影《哥斯拉x金剛︰新帝國》令人氣提升至另一個層次，但看得她依然非常重情。有傳若陳法拉繼續拍劇，下一位視后將會是她。不過法拉的眼光更闊更遠，2013年跟TVB約滿便離開，繼續挑戰及自我增值，返回美國修讀戲劇表演碩士學位，豐富自己的演技方法。

狀態完美！（IG/@kittyyuen）

陳法拉於產後首次現身公開場合，專程由紐約飛到洛杉磯出席《哥斯拉×金剛：新帝國》首映禮。（電影公司提供）

陳法拉出席《哥斯拉×金剛：新帝國》首映禮，活動於著名地標Chinese Theatre舉行。（電影公司提供）