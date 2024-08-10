馮素波曾因「接受」亞視訪問收TVB警告信　當年記者竟是拿督之子

馮素波（波姐）日前（7日）舉行80歲大壽壽宴，她與本身是TVB藝員的契仔嘉駿受訪時，突然從契仔手中拎走HOY TV咪牌，並說：「我揸啦呢個咪！公司出Warning Letter㗎，我收過喇，所以我擔心你。唔使驚，阿媽喺大廳，波姐喺大廳！」事後波姐接受《香港01》訪問時為警告信事件解畫，她透露曾因「接受」亞視訪問而收TVB警告信。而當日訪問波姐的亞視主持人鄭凱中在見到報道後，就於《香港01》YouTube Channel《娛樂焦點》留言區留言向波姐致歉，並詳解事件。

馮素波力阻契仔嘉駿攞「隔籬台」HOY TV咪牌，指自己試過因類似事件收警告信。（葉志明攝）

馮素波力阻契仔攞隔籬台咪牌 原來曾因馮峰喪禮一事收TVB警告信

波姐透露在2000年父親馮峰的喪禮時，於殯儀館外接受記者圍訪，當中包括亞視，而亞視亦播出了她受訪的片段。雖然波姐強調受訪時沒有揸住亞視咪牌，但事後卻收警告信：「唔係揸咗人個咪！係佢哋隊咗個咪埋嚟我度，淨係Take我個人講嘢同佢哋個咪，亞視返去做過裁剪之後，話我接受咗佢哋訪問。我冇揸到人個咪，只不過鏡頭前出到佢個咪。」波姐憶述當時有多支咪牌，自己只是作為代表受訪：「好多個咪喺我眼前，只不過佢（亞視）個咪隊得咁前，就拍咗出嚟，無綫就話我做咩事要接受人訪問，我話我幾時去同人做訪問呀？佢話出咗鏡嗰一下，喺亞視出嚟，有個Shot話我同個咪，佢就話同我講『其情可憫』。」

波姐透露，原來當年曾因在馮峰喪禮上受訪的一事，收到TVB警告信。（資料圖片）

馮素波說，自己過往很少機會做訪問，2000年在殯儀館外受訪，有很多咪牌，冇為意邊支打邊支，亦冇揸咪牌，不過因為亞視記者好進取，舉到咪牌好近，裁剪了鏡頭後就說馮素波接受亞視訪問，令當時身為TVB藝員的她「硬食」警告信。（資料圖片/葉志明攝）

事後有人打電話給波姐叫她上TVB藝員部傾，通知她將會收到警告信：「我話收到封信之後應該點做，佢話你三個月內唔好再犯囉。我話哦，咁以後我就好留意人哋係乜嘢咪，乜嘢咪我都唔接，除咗我唱歌嗰支。」波姐笑言：「死人喎，唔通三個月又死？是但啦，笑話嚟啫，嗰時大家都好傾好講嘅。」

不過波姐只當笑話一則，當時TVB說「其情可憫」，但仍照出警告信叫她三個月內不要再犯，她笑說：「死人喎，唔通三個月又死？是但啦。」

而當日訪問波姐的亞視記者鄭凱中就現身為事件解畫：「非常不好意思波姐，當年那個罪魁祸首就是本人小弟我！那時候我在亞洲電視節目《今日睇真D》當外景主持人，當年這個採訪是我去做的，因為是波姐的父親大人非常資深的前輩藝人馮峰過世告別式！當時候是波姐在殯儀館接受連（聯）訪，因為當時候卻是（確實）太多媒體，場面非常的混亂，確實是我堅持要把我們節目的Mic牌放過去的。我在這邊正式的聲明當時候真的不是波姐在接受亞洲電視的訪問，真的是連（聯）訪，因為當時的媒體太多，波姐根本不知道我把Mic牌放過（去）的，是我堅持把Mic牌放過去的。」

當日訪問波姐的亞視記者鄭凱中現身為事件解畫並致歉。（網上截圖）

鄭凱中更多次向波姐致歉：「我不知道因為這樣子而會帶給妳那麼大的麻煩，讓您收了TVB警告信Warning Letter。我今天和您說聲抱歉，非常不好意思，對不起，我今天看到新聞真的嚇一跳，我真的需要親自跪下奉茶和您說聲不好意思！對不起！」鄭凱中是馬來西亞拿督之子，擁有爸爸留下的大量財產，家族企業龐大，而他在香港長大及由模特兒出道，曾擔任全職模特兒，1999年參加第二屆香港男士競選後加入亞洲電視，曾擔任《今日睇真D》外景主持，2002年離開亞視，現時鄭凱中在台灣發展演藝事業。

鄭凱中多次向波姐致歉。（影片截圖）