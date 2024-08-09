馮素波力阻契仔攞隔籬台咪牌　原來曾因馮峰喪禮一事收TVB警告信

馮素波（波姐）前晚（7日）舉行80歲大壽壽宴，她與本身是TVB藝員的契仔嘉駿受訪時，契仔幫手遞咪，一時未有為意手上的咪牌是隔籬台，波姐卻非常敏捷地從他手中拎走HOY TV咪牌說：「我揸啦呢個咪！公司出Warning Letter㗎，我收過喇，所以我擔心你。唔使驚，阿媽喺大廳，波姐喺大廳！」

馮素波力阻契仔嘉駿攞「隔籬台」HOY TV咪牌，指自己試過因類似事件收警告信。（葉志明攝）

嘉駿是TVB藝員，身份敏感，不方便拿其他電視台咪牌。（fb@嘉駿Kason）

嘉駿在《愛．回家之開心速遞》飾演「西就」。（fb@嘉駿Kason）

《01娛樂》事後向波姐了解她所講的警告信事件，波姐透露是發生在2000年父親馮峰喪禮時。當時殯儀館外有大批記者，亦有多支咪牌，她分不清是哪支就接受了圍訪，當中有亞視咪牌，而亞視亦播出了她受訪的片段。《01娛樂》問她是不是因揸了亞視咪牌而收信，她說：「唔係揸咗人個咪！係佢哋隊咗個咪埋嚟我度，淨係Take我個人講嘢同佢哋個咪，亞視返去做過裁剪之後，話我接受咗佢哋訪問。我冇揸到人個咪，只不過鏡頭前出到佢個咪。」

波姐透露，原來當年曾因在馮峰喪禮上受訪的一事，收到TVB警告信。（資料圖片）

波姐坦言以往根本冇人會訪問自己，所以輸經驗，根本唔識規矩，「從來都冇人訪問我㗎嘛，我個妹（馮寶寶）又話唔答，余子明又話唔答，冇理由個個問嘢都唔答，就叫我出去代表講嘢。好多個咪喺我眼前，只不過佢（亞視）個咪隊得咁前，就拍咗出嚟，無綫就話我做咩事要接受人訪問，我話我幾時去同人做訪問呀？佢話出咗鏡嗰一下，喺亞視出嚟，有個Shot話我同個咪，佢就話同我講『其情可憫』。」

馮素波說，自己過往很少機會做訪問，2000年在殯儀館外受訪，有很多咪牌，冇為意邊支打邊支，亦冇揸咪牌，不過因為亞視記者好進取，舉到咪牌好近，裁剪了鏡頭後就說馮素波接受亞視訪問，令當時身為TVB藝員的她「硬食」警告信。（資料圖片/葉志明攝）

波姐憶述當時情況，指事後有人打電話叫她上藝員部偈，通知她將會收到警告信，「我話收到封信之後應該點做，佢話你三個月內唔好再犯囉。我話哦，咁以後我就好留意人哋係乜嘢咪，乜嘢咪我都唔接，除咗我唱歌嗰支。」波姐笑言：「死人喎，唔通三個月又死？是但啦，笑話嚟啫，嗰時大家都好傾好講嘅。」