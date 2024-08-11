王晶評價周星馳「睇錢大過朋友好多」　朱茵藉紫霞仙子咁回應

導演王晶早前進軍YouTube開設頻道「王晶笑看江湖」，並且瘋狂爆料，他談到當年與周星馳決裂的真相，指從多個事件都看得出他「睇錢大過朋友好多」，例如傾好分賬後又會想得寸進尺，反口想要更多等等，直言：「佢睇錢大過朋友好多，可能覺得普通朋友就還普通朋友，講到錢就冇朋友做都無所謂，我覺得佢係咁嘅人。」

王晶指周星馳不止一次與朋友因財失義，認為對方睇錢重要過朋友，最好不要有什麼金錢瓜葛或利益衝突。（YouTube@王晶笑看江湖）

周星馳與舊愛朱茵當年拍《西遊記第一百零一回之月光寶盒》、《西遊記大結局之仙履奇緣》，紫霞仙子與至尊寶的一段情，至今仍為人津津樂道，成為港產片上一大經典。近日朱茵亦有參與香港劇集演出，昨日（11日）她出席ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》宣傳活動，透露將在劇中飾演一位嚴厲的老師。

《西遊記》系列是影迷心目中的經典。（劇照）

在訪問中她被問到是否覺得周星馳睇錢大過朋友，朱茵表示不清楚，因為不關自己事，身旁的周家怡亦嘗試為她解圍，指朱茵永遠都是自己的紫霞仙子。而朱茵就笑笑口說自己是仙子，錢銀太庸俗與仙子無關，錢銀都是由經理人去處理，所以不清楚，周家怡亦大笑說：「仙界唔講錢㗎。」

朱茵被問起是否認同星爺睇錢大過朋友，她笑說自己是紫霞仙子，錢銀太庸俗與仙子無關。（ViuTV）

周家怡試圖幫朱茵解畫。（ViuTV）

另外，朱茵又講到11歲的女兒步入青春期，開始想要私人空間，又常常頂嘴，令她與老公黃貫中都感到失落，不過自己少女時都經歷過這階段，所以盡量理解，只希望女兒好好保護自己。被問早前是否為女兒搬家，她只說從市區變成擁抱大自然，對小朋友都是好事。

朱茵在《反起跑線聯盟2》宣傳活動上，與小朋友大玩遊戲。（ViuTV）

朱茵在新劇中飾演一位嚴厲的老師。（ViuTV）

朱茵透露女兒開始反叛期，常常匿在房間與同學打機，自己都有點失落。（IG@chuyan_athena）

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