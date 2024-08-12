女團XiX首次登陸廣州　郭偉亮一句說話惹大批廣東網民不滿遭狠批

由無綫音樂選秀節目誕生而成的女團XiX，獲音樂人郭偉亮（Eric Kowk）賞識簽約旗下，與太太葉佩雯「夫妻檔」主理，一個擔任XiX經理人，一個則擔任XiX的形象監督。

XiX上年在觀塘舉行新歌首播會，Eric Kwok和葉佩雯（Grace )現身撐場。（張祖銘攝）

XiX證實莊殷玥Vici（左一）退團。（張祖銘攝）

XiX曾參加《聲夢傳奇2》。 (節目截圖)

XiX最初六位成員包括：莊殿玥、劉芷着、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤。（節目截圖）

郭偉亮曾坦言擔任經理人有苦自己知，但為了增加XiX曝光率和知名度，兩公婆可謂絞盡腦汁、仆心仆命；早前他們更動用人情牌，安排XiX在好友謝霆鋒在澳門舉行的《美獅鋒味搖滾美食節》中，擔任演嘉賓之一，讓一班妹妹仔增加現場實踐經驗。

郭偉亮曾坦言擔任經理人有苦自己知。（資料圖片）

郭偉亮安排XiX在好友謝霆鋒舉行的《美獅鋒味搖滾美食節》中，擔任表演嘉賓之一。（小紅書）

謝霆鋒也有在IG分享XiX的照片。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒也有在IG分享XiX的照片。（IG@chefnicookies）

不過XiX近日卻是非不斷，繼早前郭偉亮承認踢走成員莊殷玥（Vici），宣布重組XiX後；沒料不到幾日，又有網民在社交平台發文鬧爆，指郭偉亮不滿意XiX的MV成品而拒找數，不過他在回覆傳媒時，表示已找清數給導演，他都不知道發生什麼事，也不認識發文的人。

Eric Kwok透露Vici很多「惡行」，除了指她不尊重外，還有很多不能再合作下去的事。(葉志明 攝)

XiX近日重組，由5變4。(葉志明 攝)

Eric Kwok表示做經理人的挑戰很大，因為之前未做過，但為了XiX，於是決定擔起經理人的角色。(葉志明 攝)

但一波未平一波又起，近日，郭偉亮率領重組後的XiX四位成員梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele），到廣州宣傳。眾人在車上心情興奮，展示出非常期待此旅。郭偉亮寫道：「今日XiX第一次去廣州！這個旅程應該好嘈！我都好耐冇去過廣州啦！希望可以見到啲fans ！#惡魔教練EricSir #ironman #鋼鐵俠 #ironmanager #ericute #女團XiX」。

郭偉亮率領重組後的XiX四位成員梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele），到廣州宣傳。（小紅書）

眾人車上非常開心。（小紅書）

好似去旅行咁。（小紅書）

隨後，郭偉亮叫XiX國語打招呼，幾位女仔發音都不錯。（小紅書）

但可能他們萬萬都沒想到，郭偉亮的一句說話卻觸動內地網民神經，湧入其小紅書留言。片中四位小女孩對住鏡頭開心說：「廣州，We are coming！」郭偉亮接著說：「講啲國語吖喂！」成員都有配合，且發音不錯，還叫郭偉亮：「Eric Sir，你都講啲國語嚟聽下。」後者自知國語水平「水皮」，露出一臉尷尬的樣子，以「Bye Bye」結束片段。

此舉竟惹廣東網民不滿。（小紅書）

XiX叫Eric Sir都講兩句國語來聽聽。（小紅書）

XiX在廣州接受媒體訪問。（小紅書）

引起廣東網民不滿。（小紅書）

引起廣東網民不滿。（小紅書）

不過此段看上去開心又搞笑的畫面，竟意外觸動內地廣東網民神經，紛紛湧入郭偉亮小紅書留言表達不滿：「唔好教D香港細路廣州係講普通話既，我哋係廣東話文化既城市。你教佢地咁樣， 我作為廣州人，覺得好難過同埋好悲哀，感覺廣州已經被踢出廣東話圈了…」、「希望嚟廣州開拓市場的香港藝人知道，我哋廣州係粵語地區，大多數人由細到大都係講粵語，除咗一D新移民先會煲冬瓜，我哋一直喺度堅持維護我哋嘅粵語環境，佢哋唔需要用國語嚟"融入"我哋」