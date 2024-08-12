MIRROR、ERROR成員合資餐廳疑執笠？租金6位數經紀放盤逾月冇人接

近來香港飲食業一片哀嚎，餐廳及商戶現結業潮，就連名人店亦不能倖免。MIRROR三年前爆紅後開始有成員進軍飲食界，但ERROR梁業（肥仔）、MIRROR的李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）合資開設高級日式餐廳「幻」；江𤒹生（AK） 開的雪月花、日暮家・麵匠等，都已先後結業。

AK（左二）有份投資、其家人主理的拉麵店，6月時亦宣告結業。（IG圖片）

最近就有傳，由「無悔三兄弟」——MIRROR的楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及ERROR何啟華（Dee）去年開設的泰式餐廳亦似乎做唔住要執笠。去年4月，三位好兄弟宣布開設泰國菜館「泰鳩」，Lokman當時自爆共投資了七位數，三子透露最初並沒打算投資開食肆：「開頭淨係諗住做外賣生意，做下做下發覺都OK，所以就大搞做食肆，所以就開始搞。」餐廳價錢走大眾化路線，午市最平$58有交易。該舖位連平台達三千幾呎，不過早在開業一個月時，餐廳突然傳出拖欠食材費用的消息，而作為股東的三子當時回應表示：「唔係屬實，已交律師處理。」

何啟華、楊樂文、王智德早在《全民造星》前已是好兄弟。（fb@Alton Wong王智德）

Alton、Lokman、Dee三位兄弟去年4月進軍飲食界，在旺角近油麻地開設泰式餐廳「泰鳩」。（資料圖片/梁碧玲攝）

而幾位兄弟其實非常有善心，今年3月聯同「香港社區組織協會」推出互助行動，為社會上有經濟困難及無家者人士捐贈飯盒，顧客凡購買任何飯/麵，「泰鳩」都捐出相同數量飯盒。另外香港社區組織協會亦有派發泰鳩的「免費飯盒換領券」，讓領飯人士憑劵換取飯盒一盒。

三位曾表示投資7位數字開這間餐廳。（資料圖片/梁碧玲攝）

泰鳩今年3月與社福機構合作派飯。（IG@thaikau1）

不過自從今年5月起，經紀開始在網上登放租廣告找人頂手，廣告中雖然冇註明餐廳名稱，並把招牌遮蔽，只說「旺角平台餐廳頂手」、「現有泰式餐廳」，但從餐廳內部及平台裝潢所見，正是跟三子的「泰鳩」一模一樣。舖位據報為2,500呎（另加1,400呎平台），經紀在5至8月期間先後在facebook登過十多次廣告，租金由最初的$128,000減至$118,000，即減去1萬，最近一次出Post是一星期前，惟至今似乎仍無人問津。

經紀5月開始登廣告，放盤廣告中指「旺角平台餐廳頂手」、「現有泰式餐廳」，亦展示餐廳平台照片。（fb@香港飲食舖）

泰鳩官方fb所見的平台裝潢。（fb@thaikau1）

7月時經紀再登廣告，租金減去1萬，而清晰可見餐廳裝潢跟泰鳩一模一樣。（fb圖片）

開業時所影下的泰鳩環境照，天花設計十分易認。（資料圖片/梁碧玲攝）

不過，「泰鳩」的社交平台近日仍有更新，如近日巴黎奧運，餐廳都有推出優惠和推廣活動，個多星期前亦有推出壽宴套餐的宣傳，似乎仍然想繼續營運。而放盤消息傳出後，有網民慨嘆市道差到就連明星店都難捱，又有人說之前去過這間餐廳幫襯，覺得味道幾好，後來才得悉是MIRROR和ERROR成員所開。

不過，「泰鳩」的社交平台近日仍有更新，如近日巴黎奧運，餐廳都有推出優惠和推廣活動。（fb@泰鳩 Thai Kau Thai restaurant）