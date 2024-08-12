許家傑突然現身同專業旁述主持奧運直播　林淑敏大讚連波都識講

巴黎奧運已經圓滿結束，但昨日（11日）凌晨仍有賽事舉行，而男子籃球金牌戰由「東道主」法國對五連霸的美國。因為今次美國隊有多位身價很高的NBA球星，例如：Kevin Durant、Stephen Curry、Lebron James等人，不少籃球迷都特別留意這場賽事。而除了一班專業旁述直撃賽事外，許家傑竟也出現在主持枱一同為賽事旁述。

許家傑亦出現在主持枱一同為賽事旁述。(影片截圖)

原來許家傑一向熱愛打籃球，今次更做客席主持「講波」，他講得「有板有眼」，連《愛.回家》的大小姐（林淑敏）亦有捧場。林淑敏更發文大讚許家傑：「連波你都識講！」許家傑就搞笑回覆道：「好開心同大家一齊睇波！」、「唔止送水，吹水都係我強項」。

今次更做客席主持「講波」，他講得「有板有眼」，連《愛.回家》的大小姐（林淑敏）亦有捧場。(ig@sukman_lam)

原來許家傑一向熱愛打籃球，今次更做客席主持「講波」。(ig@jackhero5)

許家傑事後亦發文及分享合照：「1） 細細個成日睇奧運直播，覺得啲主持好犀利，可以講足成晚。2） 40歲既（嘅）LBJ 身價已經係天文數字，但係仍然會搏到盡，仲勁過啲後生仔（利申 本來唔係特別鍾意LBJ）究竟點樣可以做到既呢？就係你要好鍾意嗰樣嘢，唔係用金錢去衡量。純粹係一份喜愛。」

原來許家傑一向熱愛打籃球，今次更做客席主持「講波」。(ig@jackhero5)

許家傑更留言感謝各奧運主持：「今日真係好開心，可以喺直播同大家一齊睇波，見證住Curry LBJ KD既最後一屆，個心真係一直卜卜卜卜跳同埋起雞皮。多謝鍾志光鍾sir帶領住，仲有非常之聰明又勤力嘅德德（陳懿德），和藹可親既梁國成梁sir，超級專業既kelvin，呢場波真係好有愛！感恩。」

許家傑更留言感謝各奧運主持。(ig@jackhero5)

許家傑亦有多謝鍾志光鍾sir帶領住。(ig@jackhero5)

之後陳懿德亦有回覆許家傑：「我都覺得好開心好有愛，好難忘好熱血的一晚， 多謝jackjack。」