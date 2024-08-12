G.E.M.鄧紫棋預告即將回港開騷　澳門個唱喜獲男神現身捧場勁緊張

鄧紫棋（G.E.M.）昨晚（11日）完成一連6場《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》澳門站，觀眾反應熱烈，連日來也有不少圈中好友到澳門捧場，之前無綫高層樂易玲（樂小姐）看騷後貼出二人合照並發文大讚，即傳出為回港鋪路的傳聞，也有不少網民留言期待G.E.M.回港開騷。

鄧紫棋（G.E.M.）昨晚（11日）完成一連6場《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》澳門站。（小紅書）

G.E.M.大曬可愛一面。（小紅書）

G.E.M.施展渾身解數。（小紅書）

台下觀眾反應熱烈。（小紅書）

網民的呼喚，G.E.M.似乎聽到了，在尾場個唱上，G.E.M.表示很掛住在場館內開騷的感覺，聽到觀眾大嗌相約她紅館再見時，透露：「我就嚟返香港唱㗎啦！」台下即報以熱烈歡呼聲。G.E.M.續指：「但我等緊香港呀因為，我等緊啟德呀嘛。我到時喺香港開演唱會，你哋嚟唔嚟呀？」全場一齊表示：「嚟！」都得G.E.M.非常開心，並笑言：「嗱！講得出做得到，到時見呀，各位！」

G.E.M.開心完成6場澳門個唱。（小紅書）

G.E.M.預告即將回港開騷。（小紅書）

G.E.M.叫觀眾要講得出，做得到，她回港開騷記得來支持。（小紅書）

樂易玲曬出與鄧紫棋合照，即引來外界揣測。（小紅書）

而這晚也有不少圈中好友來捧場，包括關心妍和MC Jin，關心妍與女兒一起做心心送給G.E.M.，而MC Jin（歐陽靖）則帶領全場向即將（8月16日）生日的G.E.M.送上生日歌，非常有愛。

關心妍到澳門支持好友。（小紅書）

還同女兒一起給心心。（小紅書）

MC Jin都有現身。（小紅書）

還帶領全場一起唱生日歌送給G.E.M.。（小紅書）

至於最令G.E.M.激動的謝霆鋒也親身到場支持，兩人近年因為合作內地綜藝節目而熟稔，而謝霆鋒更一直是G.E.M.心目中的男神，她興奮說：「有個人，我真係好緊張，佢仲要坐第一行，我全晚不段喺度『睄』（偷望）佢，只要一見到佢望住我，我就即刻望其他地方，好緊張，我嘅男神，謝霆鋒！」鏡頭即時影住謝霆鋒，謝霆鋒露出招牌chok樣兼鼓著掌，又同觀眾打招呼，場內歡呼聲震耳欲聾。騷後，G.E.M.還在後台與謝霆鋒合照，台上魅力四射的她，在男神身邊瞬間變成小粉絲，靦腆帶點害羞，非常可愛。

謝霆鋒都有來看騷，還坐第一行。（小紅書）

chok住鼓掌。（小紅書）

全場尖叫。（小紅書）

謝霆鋒向觀眾打招呼。（小紅書）

好靚仔。（小紅書）