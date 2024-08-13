「大美人」港姐被爆親赴英國送仔讀書　極融入家長群變賢妻良母

剛過54歲生日的「大美人」李嘉欣（Michele），多年來保養得宜，依然穩佔「最美港姐」席位。嫁予富商許晉亨後，李嘉欣更是專心湊仔，享受人生。不知不覺愛子許建彤（Jayden）今年已13歲，近日帶李嘉欣現身位於英國的威靈頓公學，被踢爆偕老公出席新生家長活動。

李嘉欣多年來大美人稱號當之無愧。（IG：@michele_monique_reis）

據該網民透露，該新生家長活動於4月舉行。李嘉欣與許晉亨雙雙出席活動，可見對兒子教育的着緊。照片中可見，李嘉欣與現場家長有講有笑，相當融入家長群；她又與許晉亨交頭接耳，非常恩愛。李嘉欣穿上簡樸大褸，黑褲及白波鞋，氣質一如既往出眾。該網民透露，原來英國球星蘇金寶（Sol Campbell）女兒也是今年新生，將與Jayden做同學。

李嘉欣當選港姐冠軍時只得18歲。(影片截圖)

李嘉欣同老公好恩愛。(微博圖片)

李嘉欣擁有傾國傾城美貌。(微博圖片)

威靈頓公學是英國過百年歴史的頂尖貴族寄宿學校，「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科，該校學生成績出眾，故李嘉欣為Jayden選擇該校絕不意外。李嘉欣對兒子教育要求極高，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀，操流利英語。而李嘉欣本身也是傳統名校瑪利諾修院學校出身，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語以及意大利語共7種語言。據知李嘉欣在中五會考取得 2A、7B 佳績，其中英文及聖經更考獲A，非常聰慧。

李嘉欣現身英國出席兒子新生家長活動。（小紅書）

李嘉欣現身英國出席兒子新生家長活動。（小紅書）

同其他家長有講有笑。（小紅書）

Keep得好好呀！（小紅書）

Jayden同英國球星蘇金寶個女做同學。（小紅書）

李嘉欣被踢爆個仔今年9月到英國讀書。（小紅書）