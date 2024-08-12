向海嵐坦承返娘家拍劇最緊要劇本　陳法蓉內地拍戲受傷：耳石脫落

慧妍雅集今（12日）在中環舉行慈善月餅義賣賀中秋活動之外，獲得不少歷屆港姐出席支持，其中有向海嵐（Anne)、陳法蓉（Monica)等，而她們在接受《香港01》訪問時，亦表明會全力支持新一屆會長朱凱婷（Heidi)。

Heidi擔任新會長，在旁是副會長戚黛黛。（葉志明攝）

慧妍新一屆會長將由Heidi出任，而過去她都擔任過副會長，曾參與大大小小慧妍活動，而對於她擔任會長，Anne及Monica都表示全力支持，Anne表示：「只要佢有咩需要幫手，我哋都一定會撐佢。」

二人全力支持Heidi。（葉志明攝）

而提到Anne參與的音樂劇《我們的青春日誌》大受好評，她就表示：「我自己好enjoy喺舞台上做音樂劇嘅感覺，首先我好鍾意做live 表演，因為我覺得做live嘅時候，將自己腎上腺谷到最強，咁你就會將最好嘅嘢表演出嚟，同埋你現場可以即刻接收到觀眾嘅反應，其實嗰樣嘢都係自己一個好大嘅滿足感。（滿足感多過拍電視劇？）我覺得兩樣嘅滿足感係唔一樣，live嗰種滿足感係好即時，電視劇嘅滿足感就係另外一樣嘢，可能係幾個月之後見返製成品。」而她亦表示愛上音樂劇演出。

Anne表示音樂劇為其帶來了滿足感。（葉志明攝）

目前正為TVB拍攝劇集《刑偵12》的Monica，透露在最近一次於內地拍攝時受傷：「啱啱最近有一次拍個陣跌親，兩隻耳仔嘅耳石一齊跌咗落嚟，我起初冇聽過呢個病叫耳石脫落，感覺好似天旋地轉，拍緊都冇辦法返嚟睇醫生，搞咗三日後先返嚟睇醫生。」現在已完全康復。

Monica拍攝《刑偵12》時受傷。（葉志明攝）

近年Monica為TVB拍了不少劇集，問到Anne有沒有興趣回娘家拍劇時，她表示：「我覺得呢個要隨緣，首先劇本好緊要，我諗要睇咗個劇本先。之前其實都有搵過我，但真係時間上唔啱，跟住可能劇本角色上又未覺得好適合自己，呢樣要好靠天時地利人和。」