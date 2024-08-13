台灣最火辣攝影師洋子兼任模特兒　爆曾遇兩件事極誇張：怕尷尬

香港人愛稱台灣女生為「辣台妹」，除了在台北西門町或夜店出沒的性感台妹外，到底台妹可以有幾辣？以下介紹的這一位台妹，就絕對可稱是「譚仔特辣」級數，除擁有一般人沒法可比的性感身材之外，骨子裏更透露出一種叛逆的美，而且她除了夠辣，還是一位專業的商業攝影師。是不是很有反差感？



台灣最火辣攝影師洋子經常影靚相。（IG@chinin5.0）

全台灣最火辣攝影師

這位辣台妹攝影師名叫 楊子，亦可稱她為 洋子，她接受《香港01》訪問時表示朋友之間愛稱她為 洋洋。比起模特兒、網紅，她的職業更偏向於是一名攝影師（aka. 無痛整形師），皆因於她來說，做模特兒就只是一門興趣。她說：「哎唷⋯我怕被綁架，但我當模特沒收過錢，因為我只被拍我喜歡的，付錢被拍我不喜歡的東西我沒興趣。」

洋子的身材真係「譚仔特辣」級數。（IG@chinin5.0）

攝影係興趣

受訪時，她表示從高中時期就愛自拍，記得升學大學的時候，因為t91自拍神機手機壞了，所以她的媽媽為了獎勵而送了一部可以「反mon」的單鏡反光相機給她。「說是要給我自拍用⋯我當然不可能拿來反轉自拍⋯超重⋯我讀服裝設計系，因為有了相機，大學同學們都會請我幫忙拍他們的服裝作品，拍着拍着也成了興趣，拍着拍着興趣成了職業。」

洋子直言攝影起初係興趣，之後變成職業。（IG@chinin5.0）

興趣真係可以當飯食

香港人常說：「興趣唔可以當飯食。」但洋洋卻把興趣轉化成了職業。她也解釋其中原因：「我喜歡把人變漂亮的事物。因為父母都是醫生，其實我小時候志願是當整形醫生。但輾轉就變攝影師了⋯可能這也是一個圓夢，攝影的我、修圖的我，是無痛整形醫生！」

攝影師洋子。（IG@chinin5.0）

做埋模特兒但係唔收錢

電影圈有句說話叫「演而優則導」，而對她來說，拍攝與被拍之間也可以互通。她說：「我覺得因為雙重身分，我更懂得如何讓被拍者放鬆，比較不會表現僵硬。我會感同模特兒的心。很多攝影師都會指一些危險、髒髒的場景叫模特過去。但我覺得攝影師需要先去確認安全，才能請模特前往。我喜歡在攝影上獲得的成就，也喜歡當模特時，透過被拍紀錄每個時期的自己。我都喜歡，因為各有不同的意義。」

攝影師洋子亦有搞怪的一面。（IG@chinin5.0）

誇張的事只有「爆低預算」

做攝影師又有沒有遇過誇張的事？她苦笑，說道：「誇張的只有爆低預算⋯」看來台灣與香港也是差不多的情況。不過，擔任模特兒也發生過不少誇張的事，她曾遇過有一次被攝影師從後襲胸。

曾被從背後襲胸：像捏爆橘子那麽暴力

她說：「我有拍照的時候被慢熟的攝影師從背後襲胸，他像捏爆橘子那麽暴力捏我⋯我直接跳到跪在地上，並且拒絕他跟他說，我要回家。當下回到家，我很氣憤，我有直接訊息他、罵他為什麼這樣對我，他有跟我道歉。因為年輕時，總是怕尷尬、怕破壞關係，而總是把自己放在後面。但回頭看，我很慶幸我當年有指正他，而這則訊息，就是我保護自己的證據。」

攝影師洋子亦有搞怪的一面。（IG@chinin5.0）

寶可夢（Pokémon）的百變怪

問到她對香港的印象，她笑言：「菸⋯有夠貴。」她又喜歡什麼類型的男人？她也回答：「我覺得我可能有個氣場，大家對我只是觀望。我喜歡誠實、互相 、認真、孝順、有避風港感覺的男生。」最後，問她會怎樣去形容自己，她就回答：「如果我是寶可夢，我應該是百變怪。」

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