簡淑兒與機師男友拍片放閃　麥大力顏值跌Watt內地網民誤以為父女

現年38歲的混血型男機師麥大力（Derek），疫情時期沒得飛，於是嘗試轉換「航道」，2020年參加TVB的《衝上雲霄大選》，最後憑俊俏外表及爆肌身形大熱奪冠，隨後簽約TVB成為旗下藝人，翌年在拍攝myTV SUPER真人騷節目《SUPER FIVE》時，與細3歲的落選港姐簡淑兒撻著，兩人拍拖3年多，至今仍非常恩愛。

簡淑兒與麥大力因為合作節目而達著。（IG@kan_jessica）

兩人極速發展。（IG@kan_jessica）

麥大力和簡淑兒在TVB相識、相戀，但兩人近年先後離巢，簡淑兒於2022年宣佈離開TVB，回復自由身的她不乏工作，先後亮相HoyTV及ViuTV節目，保持人氣。而麥大力亦做回老本行機師，還不時於社交平台大晒旅行照，惟之前麥大力在外地滑雪跌斷骨，傷勢嚴重；簡淑兒即停工三個月照料男友，獲讚「最佳好女友」。

之前麥大力滑雪出意外嚴重受傷。（IG@derekmackesy）

簡淑兒即停工三個月照料男友，獲讚「最佳好女友」。（陳穎思攝）

簡淑兒與機師男友麥大力愛得甜蜜，經常出雙入對，被指「好事近」，早前二人出席麥明詩和盛勁為婚禮，網民更取笑是否順道去偷師。近日，簡淑兒又在社交平台放閃，分享了她與男友去撐枱腳的片段，片中，麥大力細心為女友剝蝦殼；而簡淑兒則為對方剝龍蝦殼回敬，並寫上：「His love language」、「Her love language」，從這細節可見二人非常恩愛。

早前二人出席麥明詩和盛勁為婚禮，網民更取笑是否順道去偷師。（IG@kan_jessica）

兩人好登對。（IG@kan_jessica）

不過未知是否做回飛機師工作繁忙壓力，出名靚仔的麥大力面露疲態，而且出現白髮，靚仔樣明顯跌Watt；簡淑兒則依舊一副童顏，笑起來露出招牌「腰果眼」，電力十足，兩人拼在一起勁大對比，還慘被內地網民誤認是「父女？」有網民則回覆：「男女朋友啊」；另外沒想到的是，原來不少網民都不知他們是一對，紛紛留言：「什麼，你們一對？」、「原來係情侶」、「這倆竟然是情侶嗎？ ？ ？ ？ ？ ！震驚！」、「你們竟然一對？」真的不知好嬲定好笑。

麥大力細心為女友剝蝦殼。（小紅書）

但靚仔樣好似有點跌watt。（小紅書）

簡淑兒則為對方剝龍蝦殼回敬。（小紅書）

好熟手。（小紅書）

依然咁童顏。（小紅書）