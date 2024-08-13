吳鎮宇曾嚴厲批評演技網民擔心難回家　向佐笑言：香港又不是我的

在早前播畢的內地綜藝節目《無限超越班2》中，身為導師之一的吳鎮宇對學員相當嚴厲，即使對待影視大亨向華強兒子向佐亦毫不客氣，令不少網民都腦補笑言怕吳鎮宇難回到香港。而在近日的真人騷節目《跟我走吧》，向佐就回應網民這些疑問，笑言：「香港又不是我的。」令在旁嘉賓都笑到合不攏嘴。

吳鎮宇在《無限超越班2》中相當嚴格。（向佐微博圖片）

在《無2》節目中，向佐因為演技問題而不時遭到吳鎮宇嚴厲批評，當時有網民則笑言如果導師們不懂人情世故的話，恐怕難回到香港了。對於網民們的腦補聯想，向佐亦作出回應：「很多同行的導演還有製片人都知道，我家裡不太支持我，他們就不敢用我，我用你幹嘛？我用你不是找麻煩嗎？要我拍不好你，（怕走不出香港）你看，連你（黃子韜）都是這麼想的話，普羅大眾的二創都會腦補人情世故這四個字。我面對這個人情世故，我很迷惘，明明他們天天回香港，跟我有甚麼關係，譬如我現在我發微信給鎮宇哥，他明明經常吐槽我，明明經常批評我，他明明就住在香港，甚麼叫回不去香港，香港又不是我的，你們都歡迎來香港。」

幸福滿滿。（向佐微博圖片）

向佐表示歡迎大家來香港。（微博圖片）

而在黃子韜聽後都笑到合不攏嘴，還表示：「我懂了，就是如果他們對你不好或者做出不好的評價，回不去中國香港了。」事實上，在《無2》節目中，有多位導師是跟向佐父母認識的，作為前輩給後輩一些批評或指導，相信大家都明白的。