豪門少奶被粉絲懟臉拍死亡角度狀態驚人　一提問竟即時變臉超真實

現年35歲的文詠珊（Janice Man）於2019年9月與相戀5年的金融才俊富二代男友吳啟楠 (Carl) 在香港註冊結婚，正式成為人妻。兩人的婚禮則於同年10月在意大利Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行，一對新人當日坐船到達會場，非常浪漫，整個婚禮盛大又奢華。文詠珊自此過住豪門少奶奶的生活，不過她依然沒有放棄她的演藝事業，一直活躍於幕前演出，繼續努力工作，近年亦參演了不少作品。

一對新人於親友見證下行禮完婚。

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文詠珊近年主力在內地發展，擁有大班內地粉絲，被譽為《天龍八部》中最美王語嫣的她，真是靚足那麼多年。日前有網民於社交網分享了她偶遇文詠珊的片段，留言寫道：「文詠珊 笑容消失術 #文詠珊好甜 哈哈哈哈老婆真的好萌一提進組就變臉，我真的愛死她了」。

片中可見該名粉絲邊行邊拿手機超近距離向文詠珊懟臉拍，難得是林詠珊並沒有因此表現抗拒，依然很大方任由對方懟臉拍她，還臉帶微笑。然而當該名粉絲問她：「你有多少庫存? 什麼時候進組？」她便立即收起笑容，想了一想說：「我好多，我剛剛才繼續在弄......」。網民都紛紛留言大讚文詠珊態度超好，以及被懟面拍這死亡角度仍十分之靚女。

文詠珊變臉經過。(小紅書)

文詠珊變臉經過。(小紅書)

文詠珊變臉經過。(小紅書)

文詠珊變臉經過。(小紅書)

文詠珊變臉經過。(小紅書)

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