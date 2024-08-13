前東張女神大解放澎湃身材派福利　笑指想被HOY TV一哥奚落

現年36歲的利穎怡（Joan），主持《東張西望》多時，出外景採訪表現出色，獲觀眾大讚有勇有謀，早前接受《01娛樂》訪問時直認已經離巢TVB，最新動向是加盟HOY TV的《一線搜查》，更大解放分享福利照。



前東張女神利穎怡入行12年宣布離巢TVB：我終於可以自己接工作啦

利穎怡一向肯搏肯捱！（IG@joannyle）

利穎怡Joan直認已離巢TVB。（IG：@joannyle）

利穎怡轉投HOYTV工作。（IG@joannyle）

利穎怡轉投HOYTV工作。（IG@joannyle）

利穎怡身穿灰藍色泳衣深長事業線加大曬白滑長腿，甜美又誘人！問到為何決定離巢，利穎怡笑說：「趁年老色衰前出去試試，離開資訊節目兩年，之後單純拍劇，現在想試試看出來會不會有多些可能性。」利穎怡這天首次到《一線搜查》廠錄影，《一線搜查》主持們不時曬美腿，利穎怡也說：「以前穿得隨便，下身穿運動褲，但這裡不行，要站著，一定要全副武裝出鏡。（期待跟林希、靈黃愷怡拍檔）當然期待，還沒碰上，但在外有見面。」

利穎怡Joan大派福利照。（IG：@joannyle）

利穎怡Joan大派福利照。（IG：@joannyle）

利穎怡Joan大派福利照。（IG：@joannyle）

利穎怡Joan大派福利照。（IG：@joannyle）

利穎怡Joan大派福利照。（IG：@joannyle）

利穎怡Joan大派福利照。（IG：@joannyle）

問到利穎怡還想做什麼節目，她就說：「接下來會拍電影和約100集的短劇，都要北上。有看HOY TV的《深圳地圖》，發覺原來這麼多美食，想跟節目去試食。也看了李尚正和孫慧雪主持的《香港奇則3 》，留意阿正的方式跟自己以往排檔的主持方式差不多，我都是做下把，所以想與他合作被他奚落一下。」

利穎怡Joan笑指想被李尚正奚落。（IG：@joannyle）

利穎怡Joan笑指想被李尚正奚落。（IG：@joannyle）