影帝停車場被偶遇超親民舉動令粉絲驚喜　獲讚越老越帥竟撞樣老婆

影帝張家輝早前現身吉隆坡，出席第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest），親自接受大會頒發的「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film ）外，其執導及主演的新作《贖夢》亦成為電影節的閉幕電影，令馬來西亞成為首個華人地區率先欣賞到家輝這部新戲的地方。家輝出席閉幕放映會時，獲大批影迷歡呼支持及包圍，場面墟冚。張家輝一向深受戲迷喜愛，除了因為他好演技之外，人品好也是一個主要因素。

張家輝親身帶同新作《贖夢》到馬來西亞國際電影節參展。（資料圖片）

身兼《贖夢》導演及男主角的張家輝，與袁富華、李凱賢一同回應觀眾提問。（資料圖片）

張家輝近期忙於為他的另一部新電影《重新》宣傳，包括到內地市場，日前有網民就於停車場偶遇正往宣傳活動途中的張家輝，並把片段放到社交網上分享。該名網民寫道：「青島見到張家輝，還跟輝哥打了招呼，帥！！#張家輝 #電影重生 #青島站路演 #馬浴柯」。片中可見張家輝從七人車出來，身穿電影宣傳T-恤現長褲，打扮得相當casual，有多位保安人員在為他護駕。當張家輝見到有粉絲在旁守候，即主動上前伸手跟粉絲握手，又揮手打招呼，超級友善親民。網民都紛紛留言大讚他真是零架子且人品好好，又讚他越老越帥，有網民就指他與老婆關詠荷越來越似樣，兩人極有夫妻相。

張家輝現身停車場。(小紅書)

張家輝現身停車場。(小紅書)

張家輝現身停車場。(小紅書)

張家輝現身停車場。(小紅書)

張家輝現身停車場。(小紅書)

張家輝表現極之親民。(小紅書)

張家輝表現極之親民。(小紅書)

張家輝表現極之親民。(小紅書)

張家輝與關詠荷。(vcg)