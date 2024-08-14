任賢齊竟成為粉絲大連海灘英勇救人關鍵　隔空暖心回應救人英雄

任賢齊最近忙於舉行《齊跡‧2024 任賢齊演唱會》，日前就到了大連站演出，吸引了大批內地粉絲與樂迷到當地睇騷支持。任賢齊亦有於他的社交網頁分享這次大連站的演出片段。他今早出post寫道：「謝謝大連，你們的話，我都收到了！希望沒有人淋雨感冒啦。我們下次見！此外，也謝謝那位在大連海邊救人的兄弟！」他所說是海邊救人的兄弟就是他的一位粉絲。

任賢齊公開答謝救人的粉絲。(ig圖片)

內地有新聞報道在8月10日大連金石灘上，有一名少年在海中遇溺大聲喊救命呼救，此時一名在沙灘上陪女兒玩耍的男子見狀，立即奮不顧身衝往海中救人，即使面前洶湧大浪亦毫不畏懼，結果花了一分鐘時間成功救起了該名遇溺少年。新聞形容今次事件為「男子海邊帶娃聽到有人喊救命 一分鐘救下一個家庭」。這名救人英雄事後接受訪問時就表示要多謝偶像任賢齊，因為他是要看任賢齊演唱會，才會來到大連這個地方，結果救下了那位少年。

他留言寫道：「齊哥! 齊哥! 齊哥!!! 我因為來看你的演唱會10號 下午在金石灘救了一個溺水少年這兩天浪太大了，都沒有人敢下水救，就我孤身一人，孩子父親拼命的謝我，我說要謝就謝任賢齊吧。」

任賢齊的粉絲英勇救人。(抖音截圖)

任賢齊的粉絲英勇救人。(抖音截圖)

任賢齊的粉絲英勇救人。(抖音截圖)

任賢齊的粉絲英勇救人。(抖音截圖)

任賢齊的粉絲英勇救人。(抖音截圖)

任賢齊的粉絲英勇救人。(抖音截圖)