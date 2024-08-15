百億富貴花旦孖老公同食雪糕高調放閃　大曬20年前後對比恩愛如昔

現年54歲的郭可盈與林文龍結婚20年，兩人育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿，兩公婆亦逐漸淡出幕前，不時去旅行享受人生。近日郭可盈一家歐遊，連日來分享了不少靚相，日前她就曬出同老公的合照，並寫道：「二人的甜蜜一家人的幸福！80歲後繼續手牽手吃着甜蜜的冰淇淋🍦🍦🍦每一個畫面裏，每一個燈影裏，如重播一切，有我共你！#france#italy#gelato#happyfamily」

郭可盈與林文龍結婚20年，兩人育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。（IG@khy_official）

兩公婆亦逐漸淡出幕前，不時去旅行享受人生。（IG@khy_official）

好恩愛。（IG@khy_official）

好Sweet！（IG@khy_official）

近日郭可盈一家歐遊。（IG@khy_official）

相中所見，郭可盈同林文龍一起食同一個雪糕，即使已經過了20年，但兩人都恩愛如昔，更十指緊扣行街，羡煞旁人，網民紛紛留言大讚好Sweet：「好甜好閃呀」、「你倆是娛樂圈最合襯一對、最健康的一家」、「娛樂圈模範夫妻」、「白頭到老，永遠幸福」。而在另一張相中，囡囡Tania站在中間位置，一家人一起合照，遺傳了父母優良基因的Tania亭亭玉立，樣貌標緻，愈大愈靚女！

郭可盈同林文龍一起食同一個雪糕，即使已經過了20年，但兩人都恩愛如昔。（IG@khy_official）

十指緊扣行街。（IG@khy_official）

一家人一起合照。（IG@khy_official）

郭可盈家境富裕。（IG@khy_official）

其實郭可盈與林文龍的婚姻路並非一帆風順，家境富裕的郭可盈，爸爸是經營塑膠廠起家的郭達昌，家族資產逾百億，而港姐出身的郭可盈入行後急速上位，更與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為TVB四大花旦，相反林文龍的知名度就不及郭可盈，所以一直被指是女尊男卑，但兩人無懼外界眼光，2004年正式拉埋天窗。不過2009年5月驚爆疑似林文龍與郭可盈的電話錄音，內容涉及男方在內地拍劇搭上女星董維嘉，更有合照及情信等流出，其後郭可盈陪老公開記招回應事件，林文龍否認偷食，郭可盈亦堅定地表示信任老公，又指被威脅勒索並已報警處理。而郭可盈同林文龍經歷婚外情風波後，感情更勝從前，一家三口樂也融融！

家族資產逾百億。（IG@khy_official）

感情更勝從前！（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

一家三口不時去旅行。（IG@khy_official）

一家三口住在西貢匡湖居4層獨立屋。（IG@khy_official）

有泳池。（IG@khy_official）