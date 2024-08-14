何啟華否認與MIRROR合資餐廳執笠　擬續租或搬舖：經營梗係有困難

最近有傳由「無悔三兄弟」——MIRROR的楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及ERROR何啟華（Dee），去年開設的泰式餐廳「泰鳩」似乎做唔住要執笠。自從今年5月起，經紀開始在網上登放租廣告找人頂手，舖位據報為2,500呎（另加1,400呎平台），經紀在5至8月期間先後在facebook登過十多次廣告，租金由最初的$128,000減至$118,000，惟至今似乎仍無人問津。

Alton、Lokman、Dee三位兄弟去年4月進軍飲食界，在旺角近油麻地開設泰式餐廳「泰鳩」。（資料圖片/梁碧玲攝）

何啟華（Dee）昨日與隊友193（郭嘉駿）出席活動時被問起事件，他先是大笑，而同樣有開餐廳的193就說：「我有入好多頂手group喎，我都想睇吓有冇平嘢執。」Dee就表示：「我哋係會繼續做嘅，係租約續租定係搬地方嘅問題，呢個係我哋confirm緊嘅嘢，同埋嗰樣嘢（放盤）幾個月前已經出現咗。（最新進展係點？）大家過嚟book枱食飯！」

網上近月出現「泰鳩」頂手的廣告，且出廣告數月都未有人接手，傳來「泰鳩」做唔住的揣測。（fb圖片）

何啟華否認合資餐廳執笠，表示會繼續做，但就有機會搬舖。（吳子生攝）

193叫他要扮執笠，順水推舟貼張紙在門口說「最後今天」，這樣就會有人來幫襯，指很多餐廳都用此套路，「三日後同佢講，唔好意思，轉咗新老闆，團隊會留返喺度。」講到續租問題，Dee哥表示同事跟進中，自己不清楚，「始終我正職係做戲呀嘛，唱歌呀嘛！」但當問到餐廳是否有經營困難，他亦反應很大直言：「經營梗係有困難！」193道出很多人的心聲：「而家大環境經濟咁差又冇乜減過租，香港店舖大部份唔好話經營困難，但係一定比之前差。」Dee哥身同感受，「啲租愈嚟愈貴，舖位減價，但你又唔會買到，都幾辛苦啲嘅時刻。」193更打趣說：「舖頭賺嘅錢都係攞嚟交租，希望有一日都可以做業主，做壓榨人嘅角色。」

Dee哥餐廳行大眾化路線，坦言經營有困難，193叫何啟華扮餐廳執笠吸客。（吳子生攝）

餐廳價錢大眾化，又經常派飯等等，Dee哥說從第一日起開舖已不是為賺錢，「大佬！賺錢唔會開咁貴租嘅舖，亦都唔會揀咁嘅價錢啦個Menu，真係想有個地方，朋友、Fans或者街外客聚會都好，大家嚟食嘢其中一個泰國餐廳選擇，平民價錢，大家一齊嚟食飯。（回饋社會都係你哋傾出嚟？）係我哋一齊諗出嚟，我諗回饋社會呢樣嘢，唔係話畀個折就回饋社會、拯救萬人，大家都住喺呢個地方，大家有艱難應該互相幫助，人性嚟㗎嘛，我哋有優惠填飽到你個肚係我哋福氣，只不過大家要互相，做到幾多咪幾多。」

三位曾表示投資7位數字開這間餐廳，餐廳經常派飯和做優惠，何啟華坦言社會上大家有困難就互相幫助，「我哋有優惠填飽到你個肚係我哋福氣」。（資料圖片/梁碧玲攝）

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