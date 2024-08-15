34歲落選港姐被指嫁啱人唔使撈周圍旅行 曾被指風光揸名牌袋貪錢
撰文：張寧兒
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視帝陳展鵬與港姐出身的單文柔2018年結婚，婚後育有一女「小豬比」陳諾瑤，一家三口極幸福，兩人近日更一起慶祝結婚5周年，大方放閃曬恩愛。最近單文柔陪老公陳展鵬到美國工作，未有帶女兒同行，順道享受二人世界。
單文柔興奮地在社交網分享當地拍的美照，她一身隨意旅行打扮，戴上墨境，遊走美國街頭，並穿上短褲曬出一雙腿，自由又輕鬆。單文柔發文指距上次到訪紐約已是12年前的事，「好好把握機會到我之前未完成 check list 上一次到紐約已經是12年前曾經聽朋友說每次留一些想去地方留待下一次！這樣下一次就有再重遊理由！這次到 Grand Central terminal，這個火車站已經有110年歷史 每天都有不同的過客 承載著不同的故事。 走時候好幸運地給我們看到雙彩虹 開心」。
早已不少人指單文柔嫁給張展鵬後好幸福，今次又有人羨慕單文柔嫁啱人，嫁陳展鵬後可以周遊列國，「好開心啊！嫁咗展鵬可以周圍去」。不過單文柔本身是在倫敦藝術大學倫敦時尚學院布料設計學士畢業，又是港姐出身，又靚又叻，靠自己搵食絕對無問題。早前有人指單文柔揸名牌手袋影相為「貪錢」，陳展鵬力撐指自己「家底豐厚」，更笑言單文柔嫁他「一定係貪我啲錢啦！」非常愛妻。