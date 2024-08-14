王智騫范麒智希望接拍BL劇　面貼面壁咚宣傳首個粉絲見面會

昇陽娛樂兩大型男王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）向來深得時尚品牌歡迎，近年以男男CP組合上陣，成功吸納不少粉絲，絕對是「男女通殺」！二人將於本月30日聯手首次舉辦《Kenji Fan 范麒智 & Martin Wong 王智騫 - 1st Fans Meeting》，日前他們為 Fans Meeting進行海報拍攝，期間以多個親密甫士示人，面貼面之餘更大玩「壁咚」，簡直係粉絲福利大爆發。

智騫（Martin）與范麒智（Kenji）將聯手舉辦首次粉絲見面會。

他們為 Fans Meeting進行海報拍攝，期間以多個親密甫士示人。

Martin與Kenji將舉行首個 Fans Meeting，跟逾200粉絲零距離接觸，二人大表期待，還異口同聲指已準備大送驚喜，當中憑劇集《I SWIM》俘虜大批粉絲的Martin將會第一次開金口唱歌：「準備咗啲表演，同埋啲互動嘅遊戲，小弟仲會第一次開金口唱歌，到時我都會有禮物送畀大家。」Kenji就表示可以跟粉絲近距離交流，心情有點緊張，他亦為粉絲偷偷地準備了特別表演環節，唯暫時要保持神秘感。

Martin（右）將會為Fans開金口唱歌，Kenji則準備了神秘驚喜。

自從在綜藝節目《甜酸苦辣鮮》中大玩不經意的CP感成功突圍後，二人不時孖住上陣，他們盼望一起拍攝BL劇，Kenji指：「真係好期待！同Martin一齊拍劇，我就唔使擔心自己一個人做gym 。」對於朝著BL方面發展，Kenji揚言有兩大目標：「第一，就係希望可以好似泰國嘅Bright同Win咁，大家一聽到佢哋嘅名就知道佢哋呢一pair拍過BL劇。第二，就希望我同Martin可以一齊合唱主題曲。」

Kenji和Martin CP感十足，希望可以接拍BL劇，以泰國的Bright同Win為目標。