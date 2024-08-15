東張西望｜存款羅生門事件終於水落石出　苦主女兒驚變被捕人？

昨日（14日）TVB節目《東張西望》繼續跟進上月中陳女士指「被銀行呃咗$27,000」的案件，當時事件經報道後，於網上引起不少的熱議。有人矛頭直指是陳女士的女兒「出古惑」，今日《東張西望》則指事件已經水落石出。

東張西望｜苦主櫃員機入錢3萬變3千？ 李旻芳實測收據的確有出入

東張西望｜櫃員機入錢3萬變3千成「羅生門」 事件終水落石出？

陳女士的事情將有新發展，《東張西望》指事件已經「水落石出」。(節目截圖)

女兒就表示是自己一直都沒有保留收據的習慣，最後才坦白已經扔掉收據。(節目截圖)

陳女士「被銀行呃咗$27,000」到底係咩事？

陳女士上月接受《東張西望》訪問時指自己透過女兒把3萬元存入銀行的信用卡戶口，陳女士查收時只見到3千元存進戶口，女兒表示當時確實有把3萬元存入戶口，於是陳女士向銀行投訴。當時《東張西望》主持李旻芳亦到現場實測該櫃員機有沒有出現同樣情況，但她卻在收據上發現「問題」，李旻芳存款後所得的收據與陳女士女兒的收據排版上有出入。

當時《東張西望》主持李旻芳亦到現場實測該櫃員機有沒有出現同樣情況。(節目截圖)

但她卻在收據上發現「問題」。(節目截圖)

事件擾攘一個月，這宗「羅生門」事件終於有新進展，當時堅稱「冇改過任何入數紙」的女兒卻變成了「被捕人」？《東張西望》主持李旻芳曾聯絡陳女士跟進事件的進展，陳女士於電話中表示：「未喎，依家咪查緊囉。」而節目組立即去信向警方查詢，警方則表示證實當時銀行存款機並無出錯，再得出驚人結果「被捕人向警方自首，承認曾使用行動應用程式修改存款單上的金額」。

當時堅稱「冇改過任何入數紙」的女兒卻變成了「被捕人」。(節目截圖)

節目組立即去信向警方查詢，警方則表示證實當時銀行存款機並無出錯，再得出驚人結果。(節目截圖)

《東張西望》再嘗試聯絡女兒回應，但一直得不到回覆，最後由陳女士接電話。李旻芳問她對於女兒自首一事是否知情，她則表示自己還未知道：「我未知，因為我係醫院，我……腸胃炎啊！我再同你講啦，因為依家唔方便，再講啦！」陳女士回應時吞吞吐吐，相信她應該已經知道是女兒修改存款單的事實。

《東張西望》再嘗試聯絡女兒回應，但一直得不到回覆，最後由陳女士接電話。(節目截圖)