郭珮文與爆肌男「床照」曝光　二人浴室激戰：記憶都是潮濕的

22歲落選港姐郭珮文（Juliana），雖然在《香港小姐競選》中五強止步，但卻憑著出眾身材成為全城焦點，在同屆港姐中率先彈出，而她亦非常清楚自己的「流量密碼」，經常在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其屈機S型身材，因此深受網民喜愛，憑「最強Body」極速上位，現時綜藝、劇集雙線發展，人氣和勢頭可謂跟她身材一樣勁，想擋都擋不住。但近日，正值上位黃金時間的郭珮文竟然有床照流出？

由參選港姐至今，郭珮文的出眾身材一直都是焦點。（資料圖片）

郭珮文擁有屈機S型身材。(IG@julianakpm)

呢一夾不得了。(IG@julianakpm)

從不會令人失望。(IG@julianakpm)

郭珮文的身材無得輸。(IG@julianakpm)

郭珮文日前在社交平台分享了一條由多輯圖片剪輯而成的短片，內容由淺入深非常大膽。郭珮文與肌肉男扮演情侶，兩人最初坐在床上看書，後來越來越激，衣服也越來越少。當中以郭佩文與肌肉男在浴室肉博最吸引眼球。

郭珮文在社交平台分享了一條短片。（小紅書）

短片由多輯圖片剪輯而成。（小紅書）

郭珮文與肌肉男扮演情侶。（小紅書）

扮演情侶日常。（小紅書）

相中，郭珮文穿上黑色吊帶低胸睡衣，大騷誘人身段，與僅穿內褲的肌肉男在浴室互動，當中不乏鼻子碰下巴及從後攬住等親密動作，而為增強效果，二人還點上香煙，整個畫面充滿文藝電影氣息。

兩人都好好身材。（小紅書）

勁吸睛。（小紅書）

轉戰浴室。（小紅書）

不乏親密鏡頭。（小紅書）

郭珮文非常滿意這輯藝術相，她寫道：「所有的記憶都是潮濕的」並感謝攝影師朋友幫她圓夢：「謝謝幫我圓夢哇咔咔，一直想拍一組這樣氛圍感的照片」；照片引來網民不少好評：「好好看，好有感覺」、「的確靚」、「身材好好」、「好有文藝feel」、「電影臉」；連節目拍檔陳懿德也留言大讚：「太好看了吧」。

好有電影感。（小紅書）

好有feel。（小紅書）

好投入。（小紅書）

好大膽。（小紅書）

+ 1

最近郭珮文似乎開始在演戲方面起步，熱播中的《法證先鋒VI：幸存者的救贖》，正是其處女劇，劇中她收起性感，飾演法證部人員，是黃宗澤的左右手，不乏發揮機會，同時可讓觀眾看到她性感以外的一面。

飾演黃宗澤左右手嘅郭珮文，真係經常都出現喺Bosco左右邊架！咁重要嘅位置，仲唔係C位？

飾演黃宗澤左右手嘅郭珮文，真係經常都出現喺Bosco左右邊架！咁重要嘅位置，仲唔係C位？