何太表錯情以為係粉絲原來保安趕人　最後去呢度直播有機會已犯法

何伯與何太因月前被《東張西望》連日追訪而成為網紅，二人不時在各個社交平台開直播與網民互動。昨日（15日）何太又開直播，但直播時她不停被趕，更「自作多情」向保安表錯情。



網民指何太現在不在香港，而是在內地一酒店。(直播截圖)

網民認到何伯何太拖住行李四圍走，但他們卻被入住的酒店趕走。（網上圖片）

何伯與何太因為「犯眾憎」被網民不停投訴，所以香港有些酒店都拒絕他們入住，以致要「日日搬竇」。前日（14日）何太於內地酒店直播時被網民得知住那一間房及全名，於是有不少網民「叫外賣」送到他們的房間。網上有圖片流出，疑似有一袋是衣紙及元寶的物體放在他們酒店房門外。

何伯與何太因為「犯眾憎」被網民不停投訴，所以香港有些酒店都拒絕他們入住，以致要「日日搬竇」。。(直播截圖)

昨日回港後，他們沒有在酒店或是屯門的公屋開直播，而是在粉嶺一商場內開直播。何太攜何伯坐在商場的路邊，她在開直播時突然有一名疑似保安走近，她便對著保安微笑說：「hello，多謝晒！」

昨日回港後，他們沒有在酒店或是屯門的公屋開直播，而是在粉嶺一商場內開直播。(直播截圖)

保安便立即表態自己不是粉絲：「唔係啊，就嚟收工㗎啦，你……」何太疑似被保安趕走，她得知保安來意後立即收起微笑，繼續板起面做直播。隔了大概２分鐘後再有一名女生跟何太說：「唔好意思啊，你係咪喺度直播啊？」何太反問她：「唔可以㗎咩？」該名女生很有禮貌的回應她：「唔好意思啊，呢度公眾位置唔可以啊！」

她得知保安來意後立即收起微笑，繼續板起面做直播。(直播截圖)

隔了大概２分鐘後再有一名女生跟何太說：「唔好意思啊，你係咪喺度直播啊？」。(直播截圖)

何太不滿意的說：「ok，唔可以，得！」說完後便收拾東西離開，何太表示不和商場職員「計」，拿著電腦邊行邊直播，何太在直播中向觀眾表示「邊行街邊播仲開心」。

何太表示不和商場職員「計」，拿著電腦邊行邊直播。(直播截圖)

何太在直播中向觀眾表示「邊行街邊播仲開心」。(直播截圖)

未知當中何太是否在離開高場途中被人「指手劃腳」，突然誇下海口：「遲啲我買起你商場都得啊，睇死我冇錢消費啊？坐都唔畀我坐啊，痴線！」何太一邊行一邊直播時遇到途人叫她不要再拍：「喂，唔好影啦喎！」之後何太一直找不到地方直播，更索性走入洗手間內繼續直播。

何太一邊行一邊直播時遇到途人叫她不要再拍。(直播截圖)

何太一直找不到地方直播，更索性走入洗手間內繼續直播。(直播截圖)

何太可能已經觸犯法例？

其實何太在洗手間內進行直播，可能已經觸犯法例，根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》，何太可能已經觸犯窺淫罪。「假如事主所身處的地方屬對保存私隱有合理的期望（如獨立更衣室、廁格、私人睡房、劏房、已上鎖的辦公室），則任何人在該地方暗中進行觀察或拍攝，即使當時事主穿戴整齊，並未有露出任何私密部位，亦屬違法。」

其實何太在洗手間內進行直播，可能已經觸犯法例。(守網者官網截圖)