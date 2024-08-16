法證先鋒6｜內地網民再列4點批劇情勁難睇　黃宗澤開腔解畫平民憤

由黃宗澤、蔡潔和袁偉豪主演的《法證先鋒6》於本周開始播出，不過內地就提早上線，目前已播放至12集，有大批網民表示看完首7集後都留言鬧爆，甚至大呻要棄劇，更在小紅書再加碼力數4大失望位。

《法證先鋒6》於本周開始播出。(影片截圖)

在前已有網民在小紅書出發文批《法證先鋒6》感情戲過多，查案劇情極少之餘，就連三位主角的戲份都不是集中在案件，加上查案及搜集證據等的鏡頭，就落在法證部技術員方凱欣（戴祖儀）、程朗（林正峰）及探員王靜（阮嘉敏）三人身上，，而且每次聊案情都要在咖啡廳或是洗衣店，非常令人出戲。

法證先鋒6｜網民大嗌棄劇同想像有出入 因黃宗澤掛住做呢件事？

日前，黃宗澤出席活動時，回應《法證先鋒6》感情戲過多的問題，他笑言唯有睇睇有沒有第七季，到時再從感情戲和查案情節中取得平衡。最後黃宗澤更搞笑圓場，指到第七季等王敏奕歸隊再正式查案。

這些查案及搜集證據等的鏡頭就落在法證部技術員方凱欣（戴祖儀）、程朗（林正峰）及探員王靜（阮嘉敏）三人身上。(影片截圖)

查案劇情極少 劇情緩慢

由於《法證先鋒6》劇情九成都是日常戲份，查案劇情極少，直接導致劇情節奏過於緩慢，遲遲未入肉，看到網民都非常煩躁，更指是「開3倍速嫌慢的程度」。網民又認為劇情零碎、案件結束得莫名其妙：「真的難看，關於法證的內容寥寥無幾，案件莫名其妙就結束了，剪輯又九不搭八，零零碎碎的，要不是因為這個IP和想看黃宗澤，就是一部水劇」、「第六部真的是一言難盡……案件總是莫名其妙就結束了…」等。

TVB的新劇《法證先鋒6》昨日（12日）播出第一集。(影片截圖)

林正峰出鏡率過多

黃宗澤、蔡潔和袁偉豪的部分已經轉為感情戲，搜證及查案已由方凱欣（戴祖儀）、程朗（林正峰）及探員王靜（阮嘉敏）接手，當中林正峰擅長物理學，有不少都認為他的出鏡率過多，直指配角的戲份比主角還要多，有種喧賓奪主的感覺。

每次破案都是由他們三人來破，令網民覺得他們三個才是主角一樣。(影片截圖)

Bob演法醫極出戲

林盛斌（Bob）在劇中飾演法醫，有不少網民都表示每次見到Bob出場都極為出戲，更指他太有喜感，不像專業的法醫。另外，有網民指Bob是代替歐陽震華出鏡，網民搞笑回應：「又係你哋話要bobby演法證，而家少兩個字母姐，差不多啦」。

有不少網民都表示每次見到Bob出場都極為出戲，更指他太有喜感，不像專業的法醫。（劇照）

加插普通話角色被內地網民批多餘

另外，劇中加插了不少新配角，當中有北京到港實習的研究生角色，不過角色全成程講普通話，內地網民都認為角色安排多餘又突兀。內地網民猜測，由於《法證先鋒6》是合拍劇，故特別安排內地演員演出：「因為這是合拍劇，一看就是資本的力量，合拍劇裡總是喜歡安排內地演員」「超奇怪，突然來個講國語嘅」「而且好奇怪 看口型還有別人是說國語的 但只有她的配音才是國語」。