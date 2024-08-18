廖安麗被前夫葉青霖感動兩次成功拍拖：成版報紙都係我個樣｜專訪

廖安麗（Annie）創辦的慈善團體「身前行動」成為賈思樂（Louie）演唱會的受惠組織之外，其實Annie與Louie很早已經是好朋友，廖安麗跟前夫葉青霖亦是經賈思樂介紹而認識，從此開展了一段頗有經歷的愛情。

廖安麗跟前夫葉青霖是經賈思樂介紹而認識。（《常霖有請》截圖）

廖安麗與葉青霖當年因為一輛車的關係，開始慢慢深入認識。話說當年Annie有一輛豐田Celica跑車，但她對車並不熟悉，葉青霖跟另一位男友人就建議帶她去看看更適合此車的輪胎，後來男友人因事而不能跟他們一起吃飯，輾轉之間變成廖安麗與葉青霖的第一次約會。

廖安麗與葉青霖的因為一輛車的關係，開始慢慢深入認識。（《常霖有請》截圖）

雖然該餐飯後未有太多進展，但兩人都知道大家沒有另一半，而且廖安麗給葉青霖留下了很好的印象，事關當年Annie作為「歡樂組組長」，事事都為人着想，這個性格令葉青霖很傾慕，廖安麗憶述：「另外他還有一個誘因，後來他告訴我，當時談話過程我有和他提過，因為他是不斷吸煙的，他以前是一日兩包煙的人。我就說其實我不贊成別人吸煙的，不過不要緊，你繼續吸，我都無所謂的，他就覺得挺好的。」加上當時葉青霖也想戒煙，決定為廖安麗試一試，最終他兩星期後再約Annie出來食飯，真的戒了煙，然後兩人就由睇戲食飯這些基本事開始。

廖安麗與葉青霖。 （《常霖有請》截圖）

除了為自己戒煙，還有另一件事亦令廖安麗很感動，在Annie生日當天，葉青霖竟然拿着一份報紙來找她，廖安麗說：「整版都是我的樣子，原來他登了一個廣告祝我生日快樂，你說是不是很感動？這個人真的很奸，這樣的招數都出得到。但又說回頭，其實我是一個怕太誇張的人，所以後來到真的拍拖之後試過有好幾次，我是令他失望的。他幫我辦神秘生日會，第一次是很興奮的，之後又是這樣，我已經覺得不用了。他是很浪漫的人，但我不是，我很笨拙的，所以我就不太會欣賞。」

兩人後來育有兩名女兒。 （《常霖有請》截圖）

後來，大家熟知的一件事，葉青霖因為要出家，最終兩人選擇離婚。這單新聞當年也是挺轟動，很多人罵葉青霖拋妻棄子，但廖安麗卻有另一種說法，她說：「我都不斷去跟所有親朋戚友說，其實我丈夫出家是很多前因後果的，不是突然有一天他跳出來說我出家，所以其實我已經有心理準備。別人說是別人的事情，還有人們說這麼多話，其實我暗地裏都會有一點開心，因為他們關心我。我最感動的是什麼呢，我去搭地鐵，試過幾次有人來跟我握手，『你真是很偉大、你真是很好、你要堅持、你要撐住』，證明他們很疼我。」

葉青霖出家成為常霖法師後，一家人關係依然好好。（Facebook圖片）

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