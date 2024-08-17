菊梓喬吳保錡被揭玩地下情　暗撻譜「姊弟戀」疑香閨過夜

現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana），轉投新公司不久，連感情生活都似乎有新進展，受訪時與緋聞男友吳卓羲劃清界線，表示有幾位追求者。8月17 日突然爆出Hana與ERROR成員吳保錡發展地下情，令外界震驚﹗



菊梓喬今年事業感情都似乎有新動向。（抖音）

菊梓喬今年事業感情都似乎有新動向。（IG：@hana_ku）

ERROR成員吳保錡一直欣賞不同女歌手，曾經公開大讚友台TVB歌手炎明熹（Gigi），又經常提及鍾柔美（Yumi）。早前保錡曾被發現對菊梓喬（Hana）有意思，逢po必like必留言，二人更有不少互動，疑似私下相約買糖水，更有人向媒體爆料指，目睹現年33歲、ERROR成員保錡（Poki）常到菊梓喬的荃灣香閨過夜。

保錡不時在菊梓喬帖文下留言互動。（IG：@hana_ku）

保錡不時在菊梓喬帖文下留言互動。（IG：@hana_ku）

ERROR成員吳保錡曾公開表示相當欣賞菊梓喬（IG：@k_p0k1）

ERROR成員吳保錡曾公開表示相當欣賞菊梓喬（IG：@k_p0k1）

ERROR成員吳保錡被指借做GYM接近菊梓喬（IG：@k_p0k1）

保錡曾公開大讚Hana「高貴，可愛，有型，有才華。」，而且保錡把社交網頭像換了菊梓喬愛用的綠色心心。二人看似完全無同畢業於佛教大光慈航中學的師姐師弟，有指因為HANA上年在家中跌倒以致左腳腳掌骨折，近年成為跑步ICON的保錡乘機教女神做GYM攻陷芳心。

保錡與沙律張沛樂熱戀時經常放閃。（IG：＠charlottecheung107）

保錡與沙律張沛樂熱戀時經常放閃。（IG：＠charlottecheung107）

保錡與沙律張沛樂熱戀時經常放閃。（IG：＠charlottecheung107）

2021年吳卓羲被指與菊梓喬秘密撻着，女方年前更被指於吳卓羲深井的單位密會，雖然吳卓羲多次表示自己仍然是單身，但緋聞一直至今仍然繼續瘋傳。至今年4月吳卓羲同菊梓喬同場睇《九龍城寨之圍城》，前後坐零交流被指情已逝。而保錡去年初與沙律（張沛樂）分手，23年8月被拍到與電競圈網紅陳雪聰（蔥蔥）穿着情侶裝拍拖行街，但蔥蔥最近在社交網放負似暗示被分手。

吳卓羲同菊梓喬同場現身，但未有坐在一起，而是一前一後的坐着。(葉志明 攝)