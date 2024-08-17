中年3｜伍仲衡串「好深呀你講啲嘢」　海兒無感︰睇到新聞先知

英皇娛樂日前（16/8）舉行0 e:ffect期間限定店開幕活動，活動除有楊受成博士親自出席外，還有歐陽震華、衛詩雅、李幸倪、溫碧霞一班有份量的演員、歌手，更有不少新晉歌手、藝人出席，早前簽約英皇「音樂女神」海兒（Hedy）亦有出席。



「音樂女神」海兒（Hedy）真人好靚！（陳順禎 攝）

海兒（Hedy）接受《香港01》訪問時說，早前姐姐在維也納結婚，剛回到香港。「我家姐喺個田園結婚，好靚！好chill。（會唔會恨嫁？）冇諗喎，太早。對我嚟講，時機到就到。」

談到在英皇的發展，她表示尚在等待合適的計劃。她說：「李聖傑搵咗我去做演唱會表演嘉賓，我好exciting，有一首係女高音，有一首唱pop song。（想唔想有自己嘅歌？）我都想，哈哈，我覺得有屬於自己嘅歌係一件好珍貴嘅事。」

「音樂女神」海兒（Hedy）參加完姐姐在維也納的婚禮。（陳順禎 攝）

海兒擔任《中年好聲音3》海選的評審，她直言「好好玩」。雖然未收到節目組邀請，但她亦期待能擔任節目評審之一。早前擔任評審時，疑被伍仲衡串「好深呀你講啲嘢」，海兒在訪問就反而向他致謝，說道：「我都係睇到新聞先知有人有咁嘅感覺，我完全唔覺得。我覺得佢好幫我，始終我冇上過呢啲節目，可能唔係太識同身邊嘅人交流或者有火花，我覺得佢係lead緊我，我覺得佢幫咗我好多。」

伍仲衡曾於節目指海兒的評語「好深呀你講啲嘢」。（截圖）

海兒表示伍仲衡「幫咗好多」。（陳順禎 攝）

簽約英皇「音樂女神」海兒（Hedy）亦有出席英皇娛樂0 e:ffect期間限定店開幕活動。（陳順禎 攝）