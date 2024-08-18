歸綽嶢稱自己手腳完全唔協調唔適合跳舞：有啲嘢都係唔好勉強

「新一代女神」歸綽嶢（Nancy）昨日（17日）現身尖沙咀一個商場的音樂節活動，Nancy即場演繹了四首歌曲，聽到在場粉絲都十分投入。

「新一代女神」歸綽嶢（Nancy）現身尖沙咀一個商場的音樂節活動。(葉志明 攝)

Nancy 接受傳媒訪問時就表示很新鮮：「好興奮啊！好似第一次同fans或者觀眾有咁近嘅距離去表演，好新鮮啊成個感覺。好似大家聽到支持嘅聲音都特別近，好似同大家好close。」

Nancy 接受傳媒訪問時就表示很新鮮。(葉志明 攝)

今次是Nancy第一次在這商場唱歌，被問到有否向師兄Zpecial「取經」時，她則指平常見到他們唱得很「chill」，指自己會向這方面學習：「我平時睇佢哋個表演就係好chill啦，同埋佢哋都好enjoy個stage，所以我諗我都有試住去壓一壓驚去學習佢哋個精神。」她被問到會怕哪一方面時，她指因為唱live會有太多未知數：「因為唱live有好多未知嘅東西，我係冇去經歷過嘅，所以我驚我唔知到時可唔可以好快咁去調整到自己去克服，咁我覺得今日好似都幾好。」但她只給自己65分，因為自己未夠「enjoy個stage」。

今次是Nancy第一次在這商場唱歌，被問到有否向師兄Zpecial「取經」時。(葉志明 攝)

Nancy被問到她被稱為「新一代女神」怎樣看時，她卻不覺得自己是「女神」：「女神應該有好多quality要fulfill，我又唔覺得自己可以fulfill到咁多嘢。」她更透露自己以偶像為學習對象名目標：「我好鍾意佢夠powerful咁樣去演繹自己嘅歌曲，我覺得有自信同埋好自愛嘅人係我好嚮往嘅一啲價值。」

Nancy被問到她被稱為「新一代女神」怎樣看時，她卻不覺得自己是「女神」。(葉志明 攝)

Nancy最近有新歌推出，但都是以抒情為主，被問到之後會否出跳舞歌曲時，她則表示「搞唔掂」：「我係暫時仲未得，我手腳完全唔協調㗎，係唔協調到我覺得有啲嘢都係唔好勉強。」