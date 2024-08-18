細細粒陳嘉佳曬2千呎豪宅設巨型客廳　露台勁闊落擺得落跑步機

現年39歲的「細細粒」陳嘉佳近年主力在內地發展做吃播KOL，大受歡迎，但體重一度飆升至近300磅，去年因身體響起警號而決心減肥，近期終於達成目標減至130磅，相當厲害。細細粒事業有成，又愈來愈靚，日前在杭州家中拍片時，更曝光了2千呎豪宅。

「細細粒」陳嘉佳近年主力在內地發展做吃播KOL，大受歡迎。（IG圖片）

去年因身體響起警號而決心減肥，近期終於達成目標減至130磅。（IG圖片）

細細粒在內地發展，做吃播KOL令她豬籠入水，早已搬到杭州定居。早前有傳她在上海持有最少3幢物業，更自爆買了紐西蘭10萬呎的獨棟花園別墅，又在廣州開設一間海味舖，榮升老闆娘。細細粒日前在杭州家中拍片，分享難得放假宅在家歎咖啡的生活，片中曝光了2000呎豪宅。

細細粒日前在杭州家中拍片，分享難得放家宅在家歎咖啡的生活，片中曝光了2000呎豪宅。（小紅書）

細細粒坐在四人大梳化，前面是大電視，空間非常闊落。（小紅書）

片中所見，細細粒坐在四人大梳化，前面是大電視，空間非常闊落，身後擺放了巨型餐桌，再後面是半開房式廚房，另一邊則是幾間房間，裝潢則以日式簡約為主。之後細細粒走到廚房分享咖啡機，廚房內以白色為主色，窗外能看到翠綠山景。沖好咖啡後，細細粒便走到露台坐在戶外椅上，看着美景歎咖啡，身旁還有張小茶几，非常寫意。露台面積同樣非常大，放得下一部跑步機之餘，仍有不少空間走動。

廚房內以白色為主色，窗外能看到翠綠山景。（小紅書）

露台面積同樣非常大，放得下一部跑步機之餘，仍有不少空間走動。（小紅書）

細細粒月初同樣在家拍片時，表示自己最近不知想繼續為健康減肥，還是做回以往想吃就吃開朗的自己，更坦言：「我的生活其實是很孤獨的，來了杭州4年，我就一個人在家」。她續指自己性格怪怪加上自小經歷，一直未能交到朋友，媽媽又因要照顧5隻貓不肯離開香港陪她，直言有意找個男友陪伴。

細細粒月初同樣在家拍片時，表示自己最近不知想繼續為健康減肥，還是做回以往想吃就吃開朗的自己。（IG圖片）

瘦身成功後，細細粒經常在社交平太曬靚相。（IG圖片）

另外，細細粒早前拍片分享衣帽間時，有不少眼利的網民看到在衣櫃頂上的大大小小名牌盒，其中不乏Hermès象徵性的橙盒，旁邊亦擺放了數個Dior等手袋大家都留言驚歎。