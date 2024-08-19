36歲「翻版黎姿」新相暴瘦　皮包骨身形遭網民一面倒劣評令人擔心

現年36歲的湯怡，入行時有翻版黎姿之稱，近年主力拍戲和經營社交平台的的她，在2021年的時候突然閃嫁排舞師麥秋成，並同年誕下女兒「麥QQ」，婚後幕前工作明顯減少，專注照顧家庭，一家三口不閃，分享親自日常。雖然年頭曾傳出二人婚變，但原來只是誤會一場，兩公婆依然非常恩愛。

湯怡入行時有「翻版黎姿」之稱。（IG圖片）

一家三口一起近日一起去日本旅行，非常開心。（IG圖片）

近日，湯怡分享了一家三口去日本旅行的相片，雖然玩得開心，但就非常熱。她寫上：「體感四十度嘅天氣，時時刻刻都喺爆汗狀態，但好開心終於可以曬返黑丁點。搵間舒舒服服嘅舖頭，坐低食碗拉麵，已經好滿足了 #見字飲水」。

湯怡湯怡分享兩張獨照。（IG圖片）

瘦到皮包骨，令人擔心。（IG圖片）

不過湯怡激瘦的身形，卻嚇到不少網民。湯怡一向熱愛跑步做運動，身形Keep得非常好，但近排卻愈來愈瘦，情況令人擔心。相中，她穿上黃色倒V款入膊上衣，瘦到皮包骨，看上去非常不健康，網民分分留言：「感覺你太忙冇時間食野」、「女人太瘦好顯老」、「瘦到咁」、「要注意身體呀……」、「瘦到有點心痛，多食一點，健康才是最美」、「真係好瘦，冇哂美感，要肥返D」等，甚至有人問：「太太太太瘦啦！老公無畀飽飯你食？」、「以前好靚女架。。。點解嫁左之後會咁。。」

網民留言。（IG圖片）

網民留言。（IG圖片）

網民留言。（IG圖片）

湯怡未有受留言影響心情，並與網民玩「你問我答」，間接回應了大家的關心和擔心，湯怡說：「有喲人覺得我fit，有啲人覺得我瘦，個個都問點解我瘦咗咁多，但其實我呢十年嚟都無變過。十年前仲瘦過而家十磅添，而我由細到大都係好骨感的只係可能大家以前未留意到自問我食嘅嘢都幾多，但就算我食幾多都要吸收到先得，無論點都好，身體健康就好了。」

湯怡在IG與網民玩「你問我答」。（IG圖片）

一家三口好sweet。（IG圖片）

湯怡親自回覆網民。（IG圖片）

湯怡親自回覆網民。（IG圖片）

另外，湯怡一家到日本出遊時正值日本發生地震，她也為讓屋企人及朋友擔心而感到不好意思：「一到埗就知道地震，再睇埋啲報導同日本發出嘅巨大地震預警你話唔驚就假嘅，所以即刻上網睇定地震時要注意啲咩，或者到時候要點保護個囡，要屋企人朋友擔心了，不好意思。幸運地平安回來，大家都要小心。」

湯怡一向熱愛健身及跑步。（IG圖片）

湯怡大騷小蠻腰。（IG圖片）

不過照片胸口驚現排骨，引起網民關注，並著她不要過度減磅。（IG圖片）

湯怡與麥秋成感情很好。（IG圖片）

一家三口幸福溫馨。（IG圖片）

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