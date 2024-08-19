TVB翻版羅仲謙曬爆肌身材教健身　網民錯重點：你掌握了流量密碼

「流量密碼」除了可用在女仔身上，男仔一樣可以。現年27歲、因主持前J2節目《#後生仔傾吓偈》為人熟悉，並有「翻版羅仲謙」之稱的孔德賢（Danny），近日在社交平台拍攝了一段教大家健身的片段，瞬即引起女網民心心眼。

孔德賢有「翻版羅仲謙」之稱（IG＠danny_hung）

孔德賢憑主持《#後生仔傾吓偈》入屋。（IG@danny_hung）

孔德賢在劇集《本尊就位》首次當上男主角。（《本尊就位》劇照）

孔德賢是今屆巴黎奧運「奧運六星」之一。（梁碧玲攝）

入行7年的孔德賢，近年獲無綫力捧，劇接劇之餘，早前更成為巴黎奧運無綫「奧運六星」之一，可見備受器重。除了靚仔之外，熱愛運動的孔德賢，也擁有一副爆肌Body。近日他捉緊奧運的餘溫，拍片分享到社交平台，教大家健身，寫道：「讓我教你變成猛男的唯一辦法，就是去健身室用四個超級組動作，告別你弱弱的手臂，男女都可以，我可以你都可以」。

孔德賢拍片教操肌。（小紅書）

孔德賢拍片教操肌。（小紅書）

勁！（小紅書）

勁！（小紅書）

片中，孔德賢戴穿上綠色背心，大曬結實手臂，非常吸睛，且每個動作都作認真指導，睇得又舉得。網民紛紛留言大讚：「咁大隻」、「想打死人咩」、「手臂好大隻」、「堅」、「要求除衫版」，也有網民笑指被孔德賢的靚仔樣搞分心：「不知道看臉還是看動作了。」、「Chok到呢！」

厲害！（小紅書）

幾辛苦都要堅持表情管理。（小紅書）

堅持！（小紅書）

大隻到呢。（小紅書）

網民看到心心眼。（小紅書）

「老鼠仔」不得了。（小紅書）

手臂好粗。（小紅書）

現年27歲的孔德賢，憑主持《#後生仔傾吓偈》入屋，理工大學建築工程及管理學系學士畢業的他，更放棄當工程師選擇留在娛樂圈發展。不過正當上位之際，卻爆出捲入落選港姐廖慧儀和前男友的感情問題，後者更走上絕路，事件鬧得非常大，孔德賢也瞬即被公司「雪藏」。但經過一段冷河後，孔德賢再次得到機會，在劇集《本尊就位》獲安排首次當上男主角，另外也參與《你好，我的大夫》、《新聞女王》等劇集，及主持不同節目，成為無綫上位小生之一。

孔德賢現時劇接劇，在新劇《香港探秘地圖》同龔嘉欣做姐弟。(葉志明 攝)