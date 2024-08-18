58歲關秀媚疑鋪路復出 網民驚訝零濾鏡真實狀態更話激似張家輝
撰文：金秀玲
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港姐出身的關秀媚，當年曾是「晶女郎」之一，亦是性感女神，《黑馬王子》中聽話兼蠢蠢哋的絕世好女友「沙律」一角，至今仍是其代表作。近日王晶拍片時，都激讚她是大美女。不過關秀媚自從2006年拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後，就全面退出娛樂圈，並甚少曝光。
今年她突然重新活躍起來，密密與圈中人見面，並自爆已跟李煒尚離婚，相信這亦是使她有意復出的契機。此外，她於3月開設了抖音，不時分享生活，絲毫沒有走樣，狀態好得令人驚訝。不過眾所周知抖音一向濾鏡比較重，未必能完全作準，而近日梁思浩就分享一張與關秀媚的合照，沒有什麼改圖痕跡，只見58歲的關秀媚皮膚仍然很好，而且比起年輕時的形象更優雅。
梁思浩寫下：「一個識咗35年嘅朋友，佢嘅第一部電視劇係同我合作（城市故事），超級開心嘅歲月！祝福妳，好好展開第二人生。秀媚狀態太好，復出吧」網民都讚她好靚，是永遠的女神，指雖然眼袋少許變深，但整體而言都冇變。不過亦有網民認為關秀媚的鼻子與以前好像有點分別，未知是否受化妝影響。而或許是「沙律」當年與張家輝的情侶檔太深入民心，網民說她愈老愈似張家輝，留言：「張家輝家姐」、「咁似張家輝」、「同張家輝眼神最似」