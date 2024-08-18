58歲關秀媚疑鋪路復出　網民驚訝零濾鏡真實狀態更話激似張家輝

港姐出身的關秀媚，當年曾是「晶女郎」之一，亦是性感女神，《黑馬王子》中聽話兼蠢蠢哋的絕世好女友「沙律」一角，至今仍是其代表作。近日王晶拍片時，都激讚她是大美女。不過關秀媚自從2006年拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後，就全面退出娛樂圈，並甚少曝光。

關秀媚是1987年港姐，王晶近日就說到，她其實好靚女，但當年實在太多靚女，有楊寶齡、李美鳳、林穎嫻、邱淑貞等，令關秀媚三甲不入。（TVB）

關秀媚於《黑馬王子》演活張家輝女友「沙律」，亦是其演技生涯代表作。（劇照）

關秀媚有著傲人身材，在《賊王》中有極其大尺度的性感演出。（劇照）

今年她突然重新活躍起來，密密與圈中人見面，並自爆已跟李煒尚離婚，相信這亦是使她有意復出的契機。此外，她於3月開設了抖音，不時分享生活，絲毫沒有走樣，狀態好得令人驚訝。不過眾所周知抖音一向濾鏡比較重，未必能完全作準，而近日梁思浩就分享一張與關秀媚的合照，沒有什麼改圖痕跡，只見58歲的關秀媚皮膚仍然很好，而且比起年輕時的形象更優雅。

關秀媚去年現身上山詩鈉生日會，亦與另一位「晶女郎」邱淑貞同場。（IG圖片）

關秀媚近月似乎鋪路復出，自爆離婚又勤與圈中人見面，亦進駐抖音。（抖音@關秀媚）

久未露面的關秀媚，即使已58歲，樣貌、身材仍保養得宜，氣質更勝從前。（抖音@關秀媚）

梁思浩寫下：「一個識咗35年嘅朋友，佢嘅第一部電視劇係同我合作（城市故事），超級開心嘅歲月！祝福妳，好好展開第二人生。秀媚狀態太好，復出吧」網民都讚她好靚，是永遠的女神，指雖然眼袋少許變深，但整體而言都冇變。不過亦有網民認為關秀媚的鼻子與以前好像有點分別，未知是否受化妝影響。而或許是「沙律」當年與張家輝的情侶檔太深入民心，網民說她愈老愈似張家輝，留言：「張家輝家姐」、「咁似張家輝」、「同張家輝眼神最似」

梁思浩近日曝光關秀媚的「生圖」，她沒有走樣，皮膚等狀態仍很好。（fb@梁思浩）