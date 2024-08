歌手譚嘉儀(kayee)將於10月25及26日在灣仔演藝學院舉行《譚嘉儀 Be with You 演唱會》。譚嘉儀日前(17日)出席記者會,把自己打扮到像禮物一樣,希望將自己期待了2年的心願送給歌迷。

譚嘉儀日前(17日)出席記者會,把自己打扮到像禮物一樣。(公關提供)

譚嘉儀其實2年前已舉辦過個人演唱會,今年的主題叫「Be With You」,她就是想回饋大家,希望與眾同樂。除了自己的電視劇作品之外,還會重編很多大家耳熟能詳的歌曲,務求可以全場大合唱,一齊「震爆」場地,帶給觀眾各年代滿滿的回憶。今次音樂總監和成員都有一起來,就是來開會討論唱什麼經典歌曲。

譚嘉儀其實2年前已舉辦過個人演唱會。(公關提供)

譚嘉儀希望與眾同樂。除了自己的電視劇作品之外,還會重編很多大家耳熟能詳的歌曲。(公關提供)

演唱會10月便舉行,譚嘉儀被問到還有什麼要準備,她表示要減肥,目測她都不太肥要減那裡?譚嘉儀:「之前去美國拍MV和工作,實在太開心不停食,回來長了肉,希望減到2kg穿衣服比較好看,演唱會都預備靚衫見大家。」問到演唱會可有嘉賓,譚嘉儀就說要交給公司安排。記者會除了主辦贊助一眾嘉賓上台祝酒之外,譚嘉儀還大玩遊戲,又餵粉絲食糖水,近距離接觸瞓身宣傳演唱會。

譚嘉儀被問到還有什麼要準備,她表示要減肥。(公關提供)

主辦贊助一眾嘉賓上台祝酒。(公關提供)