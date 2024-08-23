四方館劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《四方館》陸劇又名(西域列王紀)，改編自同名小説。有李業茂、邱婷作為編劇，趙啓辰為執導，由檀健次、周依然、杜淳、闞清子領銜主演的一套以古裝輕喜為題材的電視劇。該劇以古代外交風雲的職場做背景，加上探案為題的輕喜劇取材新穎，近年演出多部古裝劇的男主角檀健次，今年也參演了《長相思 》，不知這次出演搞笑外交官表現如何呢！在本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

四方馆官微@Weibo

《四方館》｜劇情大綱

在大雍安平年間，聰明絕頂的長樂城小民元莫(檀健次 飾)，以前是雍國四方館的外交巔峰，但因一念之差而降至荒涼的西院，四方館東院人才輩出，而西院則以「廢物」而著稱，是充滿煩瑣的番邦雜務沉淵，元莫在此與八方來客展開一場場智慧交鋒。元莫負責為入城的異國人士辦理通行證，遇上了智勇兼備的神秘旅者阿術(周依然 飾)，她來頭不小，醫術高超，懂得用毒，她試圖混進城裡，作為東道主的元莫，協助阿術在永昌落戶，阿術心存感激，卻發現自己被騙，做了小丫鬟。身為軍中智囊的軍人王崑吾(杜淳 飾)，因犯錯而被發配到邊關西院，與元莫兩人針鋒相對，同時也開啟了與東院的「良性」競爭。侯門貴女尉遲華(闞清子 飾)是勢不可當的解謎高手，懷著遠大志向，巧遇了王崑吾，並與阿術結為好友。四人齊聚西院中，使四方館風起雲湧，聯手破獲陰謀: 商人私運軍火、刺殺、馬樂師團在永昌作亂，種種迹象都指向了無面人首領白衣客，而他們的目標似乎還瞄準了失蹤多年的公主。阿術最終勇敢地揭開了公主的身份，負上公主的職責。四人結集在四方館西院，誓要揭露埋藏於暗處的詭謀迷案。

《四方館》播出時間｜最新追劇日曆

《四方館》一共有37集，由愛奇藝播放，8月23日19:00首更6集。8月23日起，星期日至星期三每日播2集。8月29日起星期四至星期日每日播2集。

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《四方館》｜演員人物關係圖

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《四方館》｜演員

檀健次 飾 元莫

昔日是雍國四方館的外交大使，但因一念之差而降至荒涼的西院工作

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周依然 飾 阿術

醫術高超，懂得用毒，隱藏公主的身份

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杜淳 飾 王昆吾

軍中智囊，因犯錯而被發配到邊關西院

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闞清子 飾 尉遲華

侯門貴女，解謎高手