錢小豪暴瘦惹網民擔憂　黃秋生送祝福揭二人特殊關係更被爆暖心事

錢小豪月前暴瘦，健康情況惹外界擔憂，他於上月曾向傳媒交代暴瘦40磅原因，透露只得140磅，較最高峰時下跌40磅，加上腰患復發，走路動作僵硬，又因為中了兩次新冠、失去味覺，住隔離酒店後胃口變細，主要食湯渣、飲湯為主，坦言尋求增肥方法中。

錢小豪近月明顯暴瘦，健康情況惹外界關注，原來他暴瘦40磅。（網上圖片）

之前有傳錢小豪糖尿病失控，不過他就否認，並指其實是膽固醇和血壓偏高，且大腸有兩粒瘜肉、胃有幽門螺旋菌、輕微青光眼等。外界擔心他是否患癌，他指之前髮型師發現其頭皮有黑斑，於是剃光頭抽組織化驗，幸好最終只是虛驚一場。

錢小豪之前拍《殭屍》時仍狀態大勇。（劇照）

日前他與楊玉梅開直播，見他仍未回復過往體型，手臂跟楊玉梅差不多粗幼，但精神不錯。不過仍有不少網民擔心他，指他骨瘦如柴、蒼老不少，與過往型仔威武的形象相差甚遠，而黃秋生都有出Post向他送祝福，並洩露很多人未必知的秘密，他倆其實是小學同學！

日前錢小豪與楊玉梅直播，頸和手都仍然很瘦。（fb圖片）

但精神不俗！（fb圖片）

而且面帶笑容。（fb圖片）

秋生先出Post說：「嘉豪兄弟，可能你睇唔到我嘅祝福，但係希望你一切安好，身體健康。🙏 猶記當年練拳時日，氣吞萬里如虎。保重！」網民追問誰是「嘉豪」，問他是不是說錢小豪，後來秋生經提醒後改成「嘉華」（因錢小豪原名錢嘉華）。過往秋生曾在節目上大爆讀書時經常逃學去練拳，「我跟同學熟，在學校附近看書就是等他們打架，自己『練拳』或是跟其他人打，錢小豪就是同學，跟錢小豪互相練拳，最多10多人在旁看對打。（不怕受傷嗎？）年輕時真的不怕受傷，會不會打死都沒想過，死都有可能，戴著拳套就打，當時16歲，大家力氣都很大，錢小豪很能打！他厲害了。」

黃秋生都向錢小豪送上祝福，叫他保重身體。（資料圖片/陳順禎攝）

黃秋生與錢小豪是小學同學，識於微時，所以以本名「嘉華兄弟」稱呼他。（fb@黃秋生 Anthony Perry）

而錢小豪本人都有留言，大爆昔日往事：「其實我和黃秋生小時候已經認識！又是同學又是師兄弟！我14歲去打擂臺！秋生清晨7點過來送我一本打擂臺漫畫！記憶如新！但是我們沒有說出去！😅」網民見到本尊留言都感到驚訝，並不停留言叫他保重身體。