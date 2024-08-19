洪卓立中「不瘦降」暴肥至200磅　宣布減磅：變回你們喜歡的樣子

入行十六年，曾為花美男港產代表的洪卓立（Ken），近年身形暴漲的洪卓立，轉眼已37歲，早幾個月曾自爆突破200磅，外界不禁擔心其身體狀況。Ken日前分享與友人對話，親降不瘦降原因，更宣布要努力減磅：「變回以前『你們很喜歡但我自己很不喜歡』的樣子。」



當年洪卓立入行，走花美男斯文路線，虜獲大批少女粉絲。（網上圖片）

當年洪卓立入行，走花美男斯文路線，虜獲大批少女粉絲。（網上圖片）

當年洪卓立入行，走花美男斯文路線，虜獲大批少女粉絲。（網上圖片）

當年洪卓立入行，走花美男斯文路線，虜獲大批少女粉絲。（IG：@hungcl）

洪卓立因參加「2006年度英皇新秀歌唱大賽」奪亞軍入行，當年剛出道時外表清秀斯斯文文的學生哥造型，走花美男路線，更憑一曲《彌敦道》唱到街知巷聞，但因為身體問題停工一段時間，及後身形開始走樣。 立立嘅朋友send出一張立立多年前嘅MV截圖，表示完全唔認得佢，更加話唔怪得咁多人鍾意佢，而立立就回應對方「係人都會老」。

洪卓立友人見到多年前嘅MV截圖，表示完全唔認得佢。（IG：@hungcl）

洪卓立友人見到多年前嘅MV截圖，表示完全唔認得佢。（IG：@hungcl）

及後洪卓立POST出一張好橫嘅爆肌相，留言：「解釋即是掩飾，但掩飾也是事實。很多人問我之前辛苦練來的肌肉去了哪，其實是因為自己不小心觸碰舊患腰傷關係，完全停止了重訓幾個月。既然不能變「大隻」，就嘗試向「好瘦」的目標進發啦！看看能不能盡量變回以前『你們很喜歡但我自己很不喜歡』的樣子。」

洪卓立曾分享少年時照片。（IG：@hungcl）

近年洪卓立身形完全不同。（IG：@hungcl）

近年洪卓立身形完全不同。（IG：@hungcl）

洪卓立指辛苦練來的肌肉去，因為自己不小心觸碰舊患腰傷關係，完全停止了重訓幾個月。（IG：@hungcl）

洪卓立指辛苦練來的肌肉去，因為自己不小心觸碰舊患腰傷關係，完全停止了重訓幾個月。（IG：@hungcl）

有粉絲擔心他為外間聲音不停改變自己身形好傷身，洪卓立回應：「我想我有必要在此說明一下，這單純是弄傷了腰部而要改變計劃，向瘦一點的鋼條身形進發，並無任何什麼其他意思。我說『那是我不喜歡的身形』是因為不想自己變成鋼條身形，基於本人太聰明頭部很大，鋼條身形就會顯得頭部更大。還有謝謝你們怕我是因為怕閒言閒語所以去改變身型，對不起我完全沒有。一開始我就很清楚我和教練在做什麼，所以才會開始谷肌肉增磅，只是我不小心在家中整傷了才不能繼續，完全跟教練無關，你們想太多了。」