67歲影壇大哥消瘦不少行唔穩要人扶　神情兇狠網民反認為不對勁？

67歲的萬梓良與年輕17歲的內地空姐郭明黎結婚22年，育有一名18歲的兒子萬大千，一家三口在內地定居多年。萬梓良因遺傳性糖尿病導致他一度停工休養，近年只靠登台搵銀。近日有網民捕獲萬梓良，當時行得不太穩的萬梓良被工作人員扶住行，但有一名突如其來的大叔走上前跟他聊天時，萬梓良充滿氣場，中氣十足霸氣地問：「你喺邊度嚟㗎？」

萬梓良與年輕17歲的內地空姐郭明黎結婚多年，與18歲兒子一家三口長居內地。（VCG）

近日有網民在小紅書分享了偶遇萬梓良的影片，並寫道：「#萬梓良 #香港電影一個把囂張跋扈、無法無天演到骨子裡的男人！#在舞台上又能跳又能唱」。從影片可見，萬梓良身穿米白色西裝，精神不俗，不過消瘦不少，需要工作人員扶住行，身邊亦有五名保安包圍。疑似粉絲的拍片男子欲走上前跟萬梓良 談話，萬梓良神情兇狠問：「你喺邊度嚟㗎？」對方答：「我江西呀！」其後萬梓良即喝令「江西邊度？」對方答：「桂林呀！」，此時萬梓良面露笑容鬼馬地說：「哦！原來桂林嘅，桂林山水甲天下」

萬梓良身穿米白色西裝，精神不俗，不過消瘦不少，需要工作人員扶住行。（小紅書）

萬梓良由神情兇狠到面露笑容少過1分鐘。（小紅書）

網民看到片段後認為萬梓良不對勁。（小紅書）

萬梓良一分鐘內突然由神情兇狠變為面露笑容，網民看到片段後認為他不對勁：「他還陶醉在大哥的角色裡」、「萬梓哥語一出口氣場還在」、「怎麼感覺萬梓良現在有點不正常？」、「瘦了，老態化了，但還能看出一身霸氣，精神狀態很好」、「飲大咗咩」、「走路都走不穩了」。