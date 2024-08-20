單身女王竟被求婚戴戒指甜笑say yes　男神收割機一原因錯失良緣

視后佘詩曼憑住去年熱播的無綫台慶劇《新聞女王》入面飾演Man姐文慧心一角，成為了劇迷的焦點，令她人氣急升，大受歡迎，她還憑該角色贏得今屆無綫萬千星輝頒獎禮的視后。即使劇集播完後，這股Man姐熱仍未曾減退。月前播出的劇集《家族榮耀之繼承者》更是令搶演女主角的佘詩曼人氣再上一層樓，她無論在香港或是內地均人氣高企，拍戲、綜藝或廣告、甚至直播帶貨等，接job接不停，賺個盤滿缽滿。佘詩曼事業得意，愛情卻多年來一直空白，對外聲稱是單身的她，至今仍未遇到她的真命天子。

「新聞女王」佘詩曼今勻變咗「宣傳女王」。

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)

昨日 (19日) 有網民於社交網分享了一段佘詩曼現身機場的短片，並留言寫道：「在機場被粉絲戴戒指啦 yes I do要講幾次，們蛇粉姊姊太會整活了，繼頒獎典禮後又有粉絲給姊姊帶戒指兒啦，每戴一次就是講一聲yes i do哦」。片中可見佘詩曼在機場出現，戴上太陽眼鏡的她正伸手入手袋拿東西，突然有人在旁邊走上前問她可否伸手。佘詩曼見狀起初有些驚訝，但依然笑露友善微笑，並大方伸出左手，此時該名粉絲在她無名指套上戒指，佘詩曼即時展現出幸福甜笑，並對這位送上小禮物的女粉絲說謝謝。網民紛紛留言：「粉絲巴不得你嫁給她，哈哈」、「超好的曼曼也」、「好甜」。

佘詩曼機場被求婚？(小紅書)

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佘詩曼於2002年與陳浩民因合作電影《情緣汽水機》時傳戀情，佘詩曼曾表示陳浩民當年在內地發展，兩人長期異地戀是分手主因，而非外界盛傳陳浩民花心所致。佘詩曼又曾與鄭嘉穎因合作《法證先鋒II》而傳緋聞，二人再合作《宮心計》期間又被拍到密會，當時鄭嘉穎被指仍未與周勵淇未分手。佘詩曼曾表示跟鄭嘉穎開始時，男方是單身狀態，兩人性格適合然而時機不對，離離合合多次後最終分手，有傳分手主因是鄭嘉穎難接受佘詩曼事業比自己成功，財富上亦有很大差距。佘詩曼先後與過不少圈中男神蝕緋聞，早年她在訪問中被問到其感情狀況時，坦言：「我覺得好煩啊！哈哈哈哈哈哈」，因事業心重而錯過不少結婚機會。

佘詩曼是最有實力港姐季軍。(ig圖片)