鄔友正大方回應當年港姐爭夫戰　情歸翁嘉穗恩愛25年：緣份天注定

現年50歲的翁嘉穗（Virginia）在1997年參選港姐奪得冠軍，當選兩年後就閃嫁比她年長20年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後育有兩子的她亦淡出幕前，安心做幸福少奶奶。上個月翁嘉穗為老公開Party慶祝70大壽，而鄔友正亦Keep得非常好，愈活愈年輕，完全看不出已經70歲！近日鄔友正更活躍於「小紅書」，對於網民的提問有問必答，當中有人提及當年轟動一時的「港姐爭夫戰」，他都大方回應！

翁嘉穗（Virginia）在1997年參選港姐奪得冠軍。（IG@kashuivirginia）

婚後育有兩子。（IG@kashuivirginia）

大騷長腿！（IG@kashuivirginia）

上個月翁嘉穗為老公開Party慶祝70大壽。（IG@kashuivirginia）

愈活愈年輕！（IG@kashuivirginia）

近日鄔友正活躍於「小紅書」，分享了不少昔日點滴。（影片截圖）

1997年港姐冠軍是翁嘉穗，而亞軍及季軍分別是李明慧及佘詩曼，當年鄔友正旗下公司是港姐選舉贊助商之一，而他亦因利乘便與李明慧打得火熱，拍拖短短10日就宣布在同年閃婚，李明慧更向TVB提出解約，一心打算嫁入豪門，但在李明慧到美國工作期間，有傳媒影到翁嘉穗同鄔友正約會，翁嘉穗更對外稱自己才是「正印女友」，而鄔友正亦承認其女友身份，最後兩人在1999年結婚。雖然「港姐爭夫戰」已相隔多年，但仍有不少人關注，當中有網民問道：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」鄔友正就回覆：「緣份天注定，冇得揀！」他又指：「不要盡信娛樂報道，好多不實及誇大報道，實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心吓就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」

恩愛。（視覺中國）

當年曾爆出翁嘉穗同李明慧「爭老公」，最後翁嘉穗與鄔友正在1999年結婚。（視覺中國）

有網民問道：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」鄔友正就回覆：「緣份天注定，冇得揀！」（網上截圖）

大方回應！（網上截圖）

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翁嘉穗自嫁入豪門後養尊處優，除了相夫教子之外，還幫老公打理旗下家居品牌，除了以老闆娘身份拍廣告之外，今年年初更大搞奢華派對慶祝結婚25周年，保養得宜的她絕對可媲美當年選美時的巔峰狀態！而同樣Keep得極好的鄔友正亦大方同網民分享保養心得，他自言生活規律，早在35年就將減肥作為首要終身事業：「我不抽煙，不喝酒，盡量不應酬，食得健康，勤練詠春，跳舞，拉筋，舉重，游泳，唱歌等等！當然注意飲食，不過偶然也享受一下垃圾食物！現在70歲，我的65至75歲的生意朋友，看起來比我大10至 20年，而且我沒有三高，沒有糖尿病，沒有低血糖，身體非常健康！以前朋友笑我，叫我唔使減肥，但我堅持，現在終於得到回報！最重要還是身體健康，我可以繼續我的事業，仲可以打拼多20年！」

翁嘉穗自嫁入豪門後養尊處優。（IG@kashuivirginia）

保養得宜。（IG@kashuivirginia）

媲美當年選美時的巔峰狀態！（IG@kashuivirginia）

今年年初大搞奢華派對慶祝結婚25周年。（IG@kashuivirginia）

鄔友正同樣Keep得極好。（小紅書圖片）

完全看不出已經70歲！（IG@kashuivirginia）

不抽煙，不喝酒。（小紅書圖片）

沒有三高，沒有糖尿病，沒有低血糖！（小紅書圖片）