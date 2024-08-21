英皇出閃卡呢張大獎搶手過天王天后款　網民當護身符拒換走

英皇娛樂為慶祝成立二十五周年，於銅鑼灣開設了期間限定概念店「0 e:ffect」，除了展出藝人打歌服等，亦有不少藝人的周邊產品，其中一樣便是閃卡。除了容祖兒、張敬軒、Twins、謝霆鋒、Gin Lee等一眾偶像歌手外，一向如大家庭的英皇，幫旗下所有藝人出閃卡，設計比90年代更復古，成功在網上引起不少話題，更因一張「特別版」令網民熱討。

英皇娛樂為慶祝成立二十五周年，於銅鑼灣開設了期間限定概念店「0 e:ffect」。

英皇亦為藝人推出閃卡，$10抽一張。（網上圖片）

設計相當復古。（網上圖片）

概念店開幕禮上，公司上下齊影大合照。

日前有網民開Post分享自己抽獎運一般，他抽了六張，三張是重複的女團VIVA成員VALC，另外三張分別是方中信、米雪、歐陽震華，他更說差點以為抽緊第二間公司的卡，暗指抽中的藝人好「TVB」。不過之後網民貼出第二張更驚人的閃卡，主角仲勁過一眾天王天后，他便是老闆楊受成博士！

有網民抽閃卡，竟有3張VALC，以及方中信、米雪、歐陽震華各一，直言好似抽緊TVB卡。（網上圖片）

其實歐陽震華已經成為英皇藝人一段時間，將進軍影壇！（資料圖片/陳順禎攝）

網民以為藝人先會有閃卡，所以得知有楊受成博士款，都覺得相當意想不到。而碰巧拍攝者影這張卡時反光，令楊博士心口有光，網民再搞笑謂：「Iron Man呀！」（網上圖片）

楊博士款的閃卡，被譽為特別版、SSR級，網民覺得抽到等於中大獎。

網民說這張是特別版、SSR級（全寫Superior Super Rare，即遊戲中特級超稀有分類，獲取難度高。）有網民笑言：「依張先係大獎！」「$2000同你收，ok?」、「收呢張+Joey，pm我」就連抽中的小紅書網民都說：「還有楊受成我真是沒想到。」他亦表示不會換走楊受成博士這張卡，稱「留著漲漲財運」，似乎把楊生當成財神和護身符看待。雖然一卡難求，不過英皇藝人黎展峰（Andy）就最好彩，他在活動上抽中楊博士閃卡，即興奮大叫：「嘩！無價！」全場亦立即歡呼，看來Andy有運行！

小紅書網民堅持唔換走楊受成閃卡，表示「留著漲漲財運」！（小紅書）