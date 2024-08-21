羅蘭去睇郭富城演唱會被網民偶遇：農曆七月點少得龍婆

天王郭富城（城城）上星期（13日）於紅館舉辦一連13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》，演唱會上城城除了有多套華麗的服裝外，他更換上破格髮型登場，震撼不少觀眾眼球。

郭富城演唱會大玩破格髮型。（葉志明攝）

郭富城演唱會大玩破格髮型。（葉志明攝）

城城闊別紅館八年再開騷，除了第一晚有不少圈中好友到場支持外，其實每晚都有不同的圈中好友到場，有網民於社交平台表示自己看演唱會時遇到羅蘭：「看郭富城演唱會偶遇見羅蘭奶奶。」片中見到羅蘭由一位穿黑色衣服的女士扶著向場館進發，但她未入場已經被不少人圍著，想跟她合照。雖然羅蘭要人扶著向前行，但以89歲高齡來說仍然行動自如，證明羅蘭身體很健康。

有網民於社交平台表示自己看演唱會時遇到羅蘭。(小紅書圖片)

有網民於社交平台表示自己看演唱會時遇到羅蘭。(小紅書圖片)

有網民就搞笑地留言表示「農曆七月點少得龍婆婆」，因為羅蘭的「龍婆」型像太深心民心，加上最近已經踏入農曆七月，是相傳「鬼門關大開」的日子，所以網民不禁聯想在一起。

有網民就搞笑地留言表示「農曆七月點少得龍婆婆」。(小紅書圖片)

雖然龍婆形象可能對觀眾也很深刻，有些觀眾看到她會被記憶嚇一嚇。

89歲的羅蘭於1993年電影《七月十四》中首次出演「龍婆」（能預知和聯絡鬼魂的婦人）一角，因而成為香港恐怖片的經典角色。雖然羅蘭經常出演龍婆一角，但其實她是一位虔誠天主教徒，不時出席教會活動，她亦曾隨無綫電視攝製隊遠赴梵蒂岡天主教教廷朝聖。

來自《七月十四》的龍婆一角，羅蘭姐大大話話演過數十次。（劇照）

龍婆一角為羅蘭姐帶來香港鬼后名銜。