JLo與賓艾佛力世紀復合兩年終分手　結婚兩周年遞交離婚申請書

拉丁天后Jennifer Lopez（JLo）與賓艾佛力（Ben Affleck）分手近20年後復合，兩人於2022年結婚，當時轟動全球。不過近期兩人卻頻頻傳出婚變，出售比華利山愛巢之餘，更被爆分居中。沒想到，兩人真的正式分手，根據洛杉磯高等法院的紀錄，JLo已在7月兩人結婚兩周年當日遞交離婚申請書。

JLo於2022年7月跟舊愛賓艾佛力（Ben Affleck）在拉斯維加斯拉埋天窗。（Getty Images）

此情不再。（IG圖片）

綜合美媒報道，JLo把二人分居日期定在4月26日，在7月20日正式提出離婚，而這一天剛好是她和賓艾佛力的結婚周年紀念日，雙方目前已分手及分居了。據知，JLo已經取消了夏季的巡演，選擇和家人共度時光，不過暫時雙方還未就離婚一事作任何回應。

Ben Affleck真係好憔悴......（VCG）

其實JLo與賓艾佛力離婚一事亦有跡可尋，兩人結婚後已經多次傳出離婚傳聞。兩人宣布結婚後，男方多次被拍得面容憔悴，前妻Jennifer Garner亦公開表示對兩人的婚姻狀態感擔憂後，再傳出婆媳問題。

JLo近月已經甚少上載兩人的合照。（IG圖片）

JLo跟賓艾佛力20年前曾訂婚，兩人2022年結婚時，網絡再次瘋傳當年訂婚時，有傳兩人曾簽訂了一份女方要求「每周的性生活要有四次」的婚前協議書，成為網民熱話。根據美媒《Weekly World News》報道，兩人結婚後每周性生活一次已經很久沒有。有指復合初期，兩人經常在公開場合放閃，男方原本覺得沒什麼大不了，但後來發現自己成為網民的笑話後，就開始不喜歡肉麻高調的放閃。

兩人被指婚後多次出現婚姻現危機。（IG圖片）

由於JLo非常享受成為各方焦點，賓艾佛力開始受不了JLo的霸道。另外，JLo向來重視維持完美體態，無論生活習慣及飲食都要非常健康，但男方卻非常喜愛吃快餐等食物，亦不肯戒煙。兩人親吻前，JLo更要求賓艾佛力吃香口膠，導致性生活下降。