型男影星生圖回春粉碎暴瘦患病揣測　曾周旋新歡舊愛爆掌摑事件

有「港版李察基爾」之稱的方中信，年青時憑着Man爆外型俘虜不少女粉絲，現年61歲的他依然魅力十足。他至今依然活躍於幕前，片約不斷，近年演出的電影包括《衝鋒》、《掃毒3人在天涯》以及《金手指》，年前他出席電影宣傳活動時狀態依然好好，是圈中型佬表表者。

方中信去年底仍有接拍新戲。(方中信ig)

方中信曾是一代型男，他戴着Richard Mille名錶，估計價值逾2百萬。（IG@edwardvoon74）

日前有網民於社交網分享了他在一個晚宴上偶見方中信的合照，以「慈善晚宴偶遇方中信大哥」為標題，留言寫道：「我們是第一次見，小時候就覺得很帥，現在也是純純的師奶殺手。為人謙遜有禮，可能老一輩的TVB人，都身懷絕技，又人品持重 #方中信」。相中的方中信真是keep得極好，無論怎樣看也看不出已年過60歲，說來40歲左右也不過份，狀態絕佳。有網民留言大讚：「好帥啊」，博主回覆表示：「本人更有魅力。」

有網民於慈善晚宴偶遇方中信。(小紅書)

去年曾有網民於社交網分享了方中信自己於微博上所post的最新近照，寫道：「方中信近照，真的太瘦了！他已經瘦成這樣了嗎？快認不出來了！！」相中的方中信身形就明顯比前消瘦了一圈，望落像瘦了一個碼似的。雖然他戴上了Cap帽，卻可看到他兩鬢斑白，蒼老了不少。不少網民都留言感慨：「一代型男都老喇」、「老了這麼多嗎」、「像小老頭」、「感覺好像我爺爺」，有網民甚至擔心地表示：「是有生病嗎？感覺狀態也很不好。」但亦有不少網民大讚他60歲依然好Fit好有魅力，瘦都好過變成油膩大叔。

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方中信舊愛陳淑蘭年前在直播節目中重提與方中信過往的一段舊情，當年有指是莫可欣介入二人感情，令蘭子與方中信四年情斷，更有傳她曾怒摑莫可欣。直播中有觀眾重提此事，伍仲衡問：「有人話你摑過人一巴喎，係咩事呢？」蘭子直認不諱：「唔止一巴，講完就算喇，但我至少答咗啦，係咪？」周國豐想知道詳情，蘭子就表示：「我好嬲係嬲個男人，嬲個男人呃我。」而方中信老婆莫可欣就默認遭舊情敵陳淑蘭怒摑，並剖白感受表示：「唔係咩特別嘅事無所謂。」獲網民大讚她答得大方得體，情商高。

敢作敢為的蘭子曾與方中信拍拖四年，她承認自己曾掌摑情敵莫可欣，更不止一巴。（資料圖片）