前亞視小生激罕除帽自信大曬光頭Look　曾陷脫髮危機驚現M字額

現年61歲的江華雖然已經淡出演藝圈多年，但依然非常注重形象，舉手投足都比劉華更劉華！不過近年江華每逢現身都戴帽或包住頭巾示人，甚少露出髮型，因而惹來外界猜測他有脫髮問題或地中海。日前江華上載了一段短片，更激罕以光頭Look示人！

江華雖然已經淡出演藝圈多年，但依然非常注重形象，舉手投足都比劉華更劉華！（微博@江華1119）

後生樣。（影片截圖）

每逢現身都戴帽或包住頭巾示人。（影片截圖）

每逢現身都戴帽或包住頭巾示人。（影片截圖）

江華年輕時風度翩翩，成功迷倒不少粉絲。（微博@江華1119）

江華早年在亞視期間曾主演了多部劇集，與呂頌賢、萬綺雯、伍詠薇並稱「雙生雙旦」，年輕時風度翩翩，成功迷倒不少粉絲！近年江華已淡出幕前，不時在抖音拍片分享近況，而他每次出鏡都會花心思打扮，戴帽或頭巾示人，但日前他在片中就大方以光頭造型示人，他寫道：「唯有心懷豁達，方能淨化周圍，讓正能量如清風徐來，沁人心脾。」片中所見，戴上黑超的江華身穿綠色衫，他對着鏡頭大擺Pose自拍，自信大曬光頭新Look，獲網民留言大讚依然有型，有人留言問道：「為何剃光頭呢？」江華大方回覆：「斬斷煩惱絲」！

大方以光頭造型示人。（影片截圖）

大擺Pose自拍。（影片截圖）

自信曬光頭。（影片截圖）

Chok。（影片截圖）

其實江華曾在2018年上載了一張沒有戴帽的自拍照，相中身穿白色背心的他戴着口罩，頭髮鏟青，M字額非常明顯，與當年的瀟灑形象相差甚遠。雖然不如以往有型，但江華就大方面對自己的中年脫髮危機，留言非常正面：「在意別人的評價，往往會在別人的逢迎誇獎中作出錯誤的決定，也會在別人的口誅筆伐中潰不成軍。」過往曾有網民留意他的打扮並留言問道：「江華為什麼總喜歡戴帽子戴墨鏡吃飯呢？」有人回覆：「地中海」，而江華隨即以「哈哈哈你說得對」的貼圖回應，大方承認有地中海。

驚現M字額！（微博@江華1119）

江華被指有地中海，竟大方承認。（網上截圖）

非常注重形象。（視覺中國）