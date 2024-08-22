新婚視帝夫妻親密合照公開放閃　一舉動惹愛妻投訴對話內容爆光

現年50歲的馬國明（馬明）與37歲的湯洛雯（靚湯）於去年12月在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，在至親與好友見證下正式結為合法夫妻。一對新人完婚後亦有於社交網分享他們大喜日子的靚相，向另一半公開表白愛意，並答謝一眾親朋好友的祝福。他們於今年1月在香港補擺了喜酒，讓未能到蘇梅參加他倆婚禮的親友亦可以親身跟他們分享結婚的喜悅。

兩人正式成為合法夫妻。(ig圖片)

湯洛雯與她的陪嫁姊妹團。(ig圖片)

湯洛雯與馬國明婚後過住甜蜜的新婚生活，不時會隔空放閃，昨日馬太就於IG分享了多張她與老公馬國明的親密合照，公開放閃曬恩愛。湯洛雯留言寫道：「點解可以完全冇郁過🤣 我是瘋狂粉絲嗎？」，馬國明回覆老婆湯洛雯表示：「因為諗唔到第2個表情……🤣😂🤣😂🤣」，湯洛雯再回應老公說：「下次諗返8000幾個post先好同我影相🤦🏻‍♀️」，兩人互動甜度爆錶。

馬國明與老婆湯洛雯公開放閃勁sweet。(ig圖片)

相中馬生馬太面對面胸貼胸黏在一起站在扶手電梯上合照，相當親密，兩人面上均流露出幸福笑容，恩愛之情羨煞旁人。其中一張相更是湯洛雯嘟起嘴向馬國明索吻，但馬國明依然像碌木頭似的，沒有配合愛妻，難怪被老婆投訴。有網民留言問道：「有無諗過揸機嗰個人感受😂」，湯洛雯Tag了幫他倆拍照的好友，該名好友留言寫道：「感受到滿滿的愛🥰」。有網民笑指馬國明像柱子，不僅甫士，就連表情笑容都沒有變過。

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

馬太湯洛雯。(ig圖片)