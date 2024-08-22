50億駙馬蒼老背影令人擔心大曬爆肌相　曾為角色操肌操到抑鬱

現年52歲的吳家樂在2006年與「升降機大王」、其士集團創辦人周亦卿的女兒周蕙蕙結婚，婚後育有一女兩子，由於周蕙蕙家境富裕，吳家樂亦因而被封為「50億駙馬」。吳家樂曾效力無綫（TVB）多年，直至去年11月宣布離巢，回復自由身的他依然忙碌，早前有網民捕獲吳家樂，片中的吳家樂行路時略微佝僂，蒼老不少，身體狀況令人擔心。不過日前吳家樂就在IG曬出爆肌相，大曬鋼條身形！

吳家樂被封為「50億駙馬」。（資料圖片）

吳家樂曾效力TVB 30年。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂仍活躍於演藝圈工作。（IG@ngkalokcarlo）

早前有網民捕獲吳家樂。（小紅書圖片）

片中的吳家樂行路時略微佝僂，蒼老不少，身體狀況令人擔心。（影片截圖）

近日吳家樂飛到馬來西亞工作，繼日前分享食沙律健康餐後，他又曬出做gym相，並寫道：「倒數中。。。🔥🔥❗️」相中的他半裸上身，大騷胸肌同腹肌，Man到爆，連雷頌德都留言大讚：「已經好堅！」其實吳家樂之前亦曾為拍攝《鐵拳英雄》進行地獄式訓練，成功操出鋼條身形，他曾在接受《香港01》訪問時分享當時有加強鍛練，再控制飲食：「我喺拍之前兩星期有加操，拍之前2、3日唔飲得水嚟收乾個身。可惜拍嗰場戲時落雨，結果要擇日重賽，一個月後補拍，又要keep多一個月。真係操到有少少抑鬱，個人唔開心，我本身好為食，鍾意食雪糕、叉燒，為咗個角色全部唔食得。」

近日吳家樂飛到馬來西亞工作。（IG@ngkalokcarlo）

食沙律健康餐。（IG@ngkalokcarlo）

大騷胸肌同腹肌！（IG@ngkalokcarlo）

Man到爆！（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂曾為拍攝《鐵拳英雄》進行地獄式訓練。（YouTube影片截圖）

成功操出鋼條身形！（YouTube影片截圖）

吳家樂在1993年加入TVB，初出道時被捧為「少年五虎」之一，但效力30年來都未能升上一線當小生。吳家樂去年離巢後，依然活躍於幕前，他曾談及過往因長期工作壓力和不規律的生活作息，導致身體狀況逐漸惡化，甚至影響到工作表現，他自言年輕時體質「潺弱」，個人又瘦又面青口唇白，非常易病，博殺期捱壞身體，導致如今常疲憊不堪，易頭痛及「病唔斷尾」，更常常是「唔係病緊，就係作病」。

吳家樂在1993年加入TVB，初出道時被捧為「少年五虎」之一。（IG@koei_koei）

去年11月宣布離巢。（資料圖片）

踢波！（IG@ngkalokcarlo）

參演過不少劇集。（電視截圖）