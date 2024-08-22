香港小姐2024｜8號盧凱怡係世界級冠軍　10歲開始特訓參選為圓夢

《2024香港小姐競選》將於9月中舉行，在尚還有不足一個月的時間內，已有多位佳麗順利跑出成為焦點，其中8號盧凱怡（Kerry）因為健美的身材而受到注意，其實她除擁有亮麗外表外，更是一位國際標準舞世界選手。



《2024香港小姐競選》15位候選佳麗。（陳順禎 攝）

8號盧凱怡（Kerry）原來都好犀利！（陳順禎 攝）

盧凱怡接受《香港01》訪問時說：「主要係作為一個舞者選手，去各個地方比賽，得閒嘅時候都會去做跳舞老師。」她表示，國際標準舞分拉丁舞及Ballroom，而她就擅長於Ballroom舞。

說到「擅長」兩個字，她並非只是業餘跳兩下，而是有世界排名前三的成績。她說：「Ballroom係比較優雅，同埋流動性性較強。我喺上年得到一個自己人生最大成績嘅一次，就係進入咗世界前三名，然後仲有一隻『慢四』攞咗冠軍。」她解釋說，比賽位於英國，而且是世界三大賽事之一，與世界排名掛鉤。

《2024香港小姐競選》候選佳麗，8號盧凱怡（Kerry）獲得國際標準舞世界前三名，「慢四」更獲得冠軍。（陳順禎 攝）

她坦言，從幼稚園就開始學習跳舞，且從10歲開始就有專業訓練。她分享道：「跳舞改變咗我對人生睇法，因為跳舞咁多年，參加過幾百場賽事，其中唔會次次都成功，中間有好大段時間都失敗，好多挫折，流過眼淚流過血，所以我覺得跳舞係鍛鍊到我心智，訓練到我成為一個好知道自己要做啲乜嘅人。」

為什麼又會參選香港小姐？她坦言已經參加了跳舞比賽很多年，覺得參選港姐是夢想，說：「做咗十幾年都係一件事，就係跳舞。喺22歲呢一年，我想一件唔一樣嘅嘢，睇吓除咗跳舞之外，我又有乜可能性。」